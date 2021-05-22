И из-за ложной коммуникации кто-то хочет сделать их врагами с главой государства. Мэр Киева также отметил, что пытался встретиться с Владимиром Зеленским.

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Кто-то пытается сделать из нас с президентом врагов, – Кличко

Кличко рассказал, что в последний раз общался с президентом еще полгода назад. Впрочем добавил, что на фоне последних событий он пытался с ним встретиться снова – звонил в приемную и посылал сообщения. Но не получил ответа.

Политик подчеркнул, что приходит к Владимиру Зеленскому не по личным вопросам. А касательно сотрудничества, которое необходимо.

Кто-то в его окружении пытается сделать из нас врагов. Ни в коем случае я не враг президенту,

– отметил мэр Киева.

По его словам, они с главой государства имеют общие вызовы:

заоблачные тарифы;

борьба с коронавирусом;

низкие заработные платы;

российская агрессия.

Поэтому Кличко убежден, обострение этой ситуации может привести к дестабилизации в Киеве.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 20 мая, во время пресс-конференции, резко высказался касательно обысков в Киеве. "Касательно обысков, которые идут, из них 70 или 50 были у окружения господина Кличко. Потому что не надо было похищать деньги в бюджете", – заявил президент.

Обыски в Киеве: главное