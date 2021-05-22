И из-за ложной коммуникации кто-то хочет сделать их врагами с главой государства. Мэр Киева также отметил, что пытался встретиться с Владимиром Зеленским.

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Кто-то пытается сделать из нас с президентом врагов, – Кличко

Кличко рассказал, что в последний раз общался с президентом еще полгода назад. Впрочем добавил, что на фоне последних событий он пытался с ним встретиться снова – звонил в приемную и посылал сообщения. Но не получил ответа.

Политик подчеркнул, что приходит к Владимиру Зеленскому не по личным вопросам. А касательно сотрудничества, которое необходимо.

Кто-то в его окружении пытается сделать из нас врагов. Ни в коем случае я не враг президенту,
– отметил мэр Киева.

По его словам, они с главой государства имеют общие вызовы:

  • заоблачные тарифы;
  • борьба с коронавирусом;
  • низкие заработные платы;
  • российская агрессия.

Поэтому Кличко убежден, обострение этой ситуации может привести к дестабилизации в Киеве.

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