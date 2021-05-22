Я не враг президенту, – Кличко ответил Зеленскому на обвинения в коррупции

Виталий Кличко в очередной раз прокомментировал ситуацию обысков, которую устроили правоохранители в КГГА и ряде коммунальных предприятий Киева. Политик считает, что кто-то умышленно неправильно доносит президенту информацию.

И из-за ложной коммуникации кто-то хочет сделать их врагами с главой государства. Мэр Киева также отметил, что пытался встретиться с Владимиром Зеленским.

Читайте также Массовые внезапные облавы и постановочные акции, – Кличко об обысках в КГГА

Кто-то пытается сделать из нас с президентом врагов, – Кличко

Кличко рассказал, что в последний раз общался с президентом еще полгода назад. Впрочем добавил, что на фоне последних событий он пытался с ним встретиться снова – звонил в приемную и посылал сообщения. Но не получил ответа.

Политик подчеркнул, что приходит к Владимиру Зеленскому не по личным вопросам. А касательно сотрудничества, которое необходимо.

Кто-то в его окружении пытается сделать из нас врагов. Ни в коем случае я не враг президенту,

– отметил мэр Киева.

По его словам, они с главой государства имеют общие вызовы:

заоблачные тарифы;

борьба с коронавирусом;

низкие заработные платы;

российская агрессия.

Поэтому Кличко убежден, обострение этой ситуации может привести к дестабилизации в Киеве.

Обыски в Киеве: главное

В Киеве 12 и 13 мая правоохранители пришли с обысками в несколько коммунальных учреждений Киева. Следственные действия проводились в Департаменте градостроительства, Киевзеленстрое, Киевском институте земельных отношений, Спецжилфонде, Киевавтодоре, в департаментах земельных ресурсов и социальной политики и в Киевгорсвете.

17 мая правоохранители обыскали помещения Киевского электровагоноремонтного завода.

Кроме этого, 18 мая сотрудники провели следственные действия в доме, в котором проживает Виталий Кличко. Сам мэр Киева находился на тренировке.

Впоследствии в СБУ объяснили, что обыски в доме мэра Киева связаны с другим уголовным производством. Говорится об изготовлении контрафактного топлива.