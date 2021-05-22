Я не враг президенту, – Кличко ответил Зеленскому на обвинения в коррупции

Виталий Кличко в очередной раз прокомментировал ситуацию обысков, которую устроили правоохранители в КГГА и ряде коммунальных предприятий Киева. Политик считает, что кто-то умышленно неправильно доносит президенту информацию.
И из-за ложной коммуникации кто-то хочет сделать их врагами с главой государства. Мэр Киева также отметил, что пытался встретиться с Владимиром Зеленским.
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Кто-то пытается сделать из нас с президентом врагов, – Кличко
Кличко рассказал, что в последний раз общался с президентом еще полгода назад. Впрочем добавил, что на фоне последних событий он пытался с ним встретиться снова – звонил в приемную и посылал сообщения. Но не получил ответа.
Политик подчеркнул, что приходит к Владимиру Зеленскому не по личным вопросам. А касательно сотрудничества, которое необходимо.
Кто-то в его окружении пытается сделать из нас врагов. Ни в коем случае я не враг президенту,
– отметил мэр Киева.
По его словам, они с главой государства имеют общие вызовы:
- заоблачные тарифы;
- борьба с коронавирусом;
- низкие заработные платы;
- российская агрессия.
Поэтому Кличко убежден, обострение этой ситуации может привести к дестабилизации в Киеве.Обратите внимание! Владимир Зеленский 20 мая, во время пресс-конференции, резко высказался касательно обысков в Киеве. "Касательно обысков, которые идут, из них 70 или 50 были у окружения господина Кличко. Потому что не надо было похищать деньги в бюджете", – заявил президент.
Обыски в Киеве: главное
- В Киеве 12 и 13 мая правоохранители пришли с обысками в несколько коммунальных учреждений Киева. Следственные действия проводились в Департаменте градостроительства, Киевзеленстрое, Киевском институте земельных отношений, Спецжилфонде, Киевавтодоре, в департаментах земельных ресурсов и социальной политики и в Киевгорсвете.
- 17 мая правоохранители обыскали помещения Киевского электровагоноремонтного завода.
- Кроме этого, 18 мая сотрудники провели следственные действия в доме, в котором проживает Виталий Кличко. Сам мэр Киева находился на тренировке.
- Впоследствии в СБУ объяснили, что обыски в доме мэра Киева связаны с другим уголовным производством. Говорится об изготовлении контрафактного топлива.