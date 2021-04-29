Юного парня из Киева подозревают в том, что он зарезал своего младшего брата и родителей. Дедушка парня, комментируя трагедию, не стал сдерживаться и заявил, что при возможности сам его убьет.

Николай Сумин, общаясь с журналистами, заявил, что убьет своего внука Максима – "если будет жить".

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Дело не в том, что он моего сына убил, он убил моего маленького внука, которому 8 лет всего, это ж надо быть зверем такой. Похоже, он наркотики принял,

– убежден дедушка парня.

Младшего сына семьи звали Андреем. Дедушка описывает его как маленького, эмоционального и непослушных.

"Он был плохим мальчиком. Когда приходил к нам домой, то был тихим и спокойным, а в школе бывало, что мог сломать руку другому ребенку", – рассказал мужчина.

Ситуация в семье Максима

Николай Сумин рассказал, что в семье часто бывали скандалы. В частности потому, что мать парня регулярно выпивала и иногда у нее бывали "алкогольные срывы".

В то же время сын Николая и отец Максима болел и был в психиатрическом диспансере на учете. Отец покойного рассказал, что в один день его чуть не зарезала жена – ударила ножом прямо под сердце.

Возможны проблемы с наркотиками

Мужчина также рассказал, что его старший внук мог иметь проблемы с наркотиками. Все потому, что когда семья переехала на Харьковский массив, Максим связался с плохой компанией с Дарницы.

Впрочем, Николай Сумин уверяет, что его внук не является наркозависимым. Мол, он просто "играл". Продолжалось это 3 – 4 года.

Кроме того, накануне трагедии отец пытался найти приятеля Максима по имени Дмитрий. Он хотел поговорить с ним по-мужски. Отец подозревал, что именно он втянул сына в плохую компанию и давал наркотики.

Детали об убийстве семьи в Киеве: