Я сам его убью, – дедушка 16-летнего юноши, который зарезал свою семью
Юного парня из Киева подозревают в том, что он зарезал своего младшего брата и родителей. Дедушка парня, комментируя трагедию, не стал сдерживаться и заявил, что при возможности сам его убьет.
Источник:"Сегодня"
Николай Сумин, общаясь с журналистами, заявил, что убьет своего внука Максима – "если будет жить".
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Дело не в том, что он моего сына убил, он убил моего маленького внука, которому 8 лет всего, это ж надо быть зверем такой. Похоже, он наркотики принял,
– убежден дедушка парня.
Младшего сына семьи звали Андреем. Дедушка описывает его как маленького, эмоционального и непослушных.
"Он был плохим мальчиком. Когда приходил к нам домой, то был тихим и спокойным, а в школе бывало, что мог сломать руку другому ребенку", – рассказал мужчина.
Ситуация в семье Максима
Николай Сумин рассказал, что в семье часто бывали скандалы. В частности потому, что мать парня регулярно выпивала и иногда у нее бывали "алкогольные срывы".
В то же время сын Николая и отец Максима болел и был в психиатрическом диспансере на учете. Отец покойного рассказал, что в один день его чуть не зарезала жена – ударила ножом прямо под сердце.
Возможны проблемы с наркотиками
Мужчина также рассказал, что его старший внук мог иметь проблемы с наркотиками. Все потому, что когда семья переехала на Харьковский массив, Максим связался с плохой компанией с Дарницы.
Впрочем, Николай Сумин уверяет, что его внук не является наркозависимым. Мол, он просто "играл". Продолжалось это 3 – 4 года.
Кроме того, накануне трагедии отец пытался найти приятеля Максима по имени Дмитрий. Он хотел поговорить с ним по-мужски. Отец подозревал, что именно он втянул сына в плохую компанию и давал наркотики.
Детали об убийстве семьи в Киеве:
- В Киеве полиция 26 апреля обнаружила в одной из квартир трупы трех человек – мужа, жены и их 8-летнего сына. Правоохранители также нашли старшего сына супругов, которого и подозревают в страшном преступлении.
- При парню был тот самый нож, которым, скорее всего, убили всех троих. Кроме того, по данным полиции, 16-летний юноша несколько дней прожил в квартире с тремя трупами.
- Впоследствии правоохранители рассказали, что парень признался в преступлении, а объяснил его тем, что, мол, его "перемкнуло".
- Суд 28 апреля избрал меру пресечения для юноши. Его отправили под стражу без возможности внесения залога.
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