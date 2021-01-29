Ювенальные прокуроры Бориспольской прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 15-летнего парня. Его подозревают в совершении крайне тяжкого преступления.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киевской области

После окончания досудебного расследования полицейскими, прокуроры закончили подготовку обвинительного акта в отношении подростка из Яготина, которого задержали за ужасную расправу над подругой.

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Школьнику инкриминируют совершение кражи и убийства девочки, не достигшей 14 лет, а также покушение на изнасилование.

Что известно о расправе подростка над 12-летней девочкой

По данным следователей, в августе 2020 парень начал добиваться свою подругу, с которой они вместе отдыхали на водохранилище.

Когда девочка отказала, подросток якобы задушил ее ремнем, забрал у нее мобильный и скрылся с места происшествия.

Правоохранители, расследовавшие дело, довольно быстро вышли на след предполагаемого убийцы.

На каком сроке наказания будут настаивать прокуроры, неизвестно. Ему угрожает от 10 до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Согласно законам, если суд признает подростка виновным, его могут приговорить к реальному сроку заключения, поскольку речь идет об особо тяжком преступлении.