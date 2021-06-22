После пожара не будут восстанавливать: Ян Монастырский заявил о закрытии ресторана Bistro Bistro

Владелец известного в Киеве ресторана Bistro Bistro объявил о намерении прекратить работу своего бизнеса в существующем виде. После пожара, который произошел в помещении заведения, оно уже не откроется.

Владелец популярного в столице ресторана хот-догов Ян Монастырский объявил о закрытии проекта. Работало заведение 7 лет, пока там не произошел пожар.

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Деньги, которые волонтеры собрали на восстановление работы ресторана, предприниматель обещает потратить на открытие нового кафе с хот-догами. Или передать на благотворительность.

Восстановить кафе в обычном месте не удалось

По словам ресторатора, закрытие заведения связано с тем, что помещение невозможно отремонтировать по закону. Поскольку здание на улице Ивана Франко, где работало кафе, оказалось объектом культурного и исторического наследия. При этом у владельцев помещения якобы не было договора с Государственной службой охраны культурного наследия.

Кроме того, бизнесмен отметил, что "устал быть романтиком" и больше не верит в монопродукт в Киеве.

Попробовать хот-доги от Монастырского жители столицы смогут на фестивалях и других событиях, где он будет работать.

Я закрываю доги. И вообще проект Bistro Bistro в нынешнем его виде. Я больше не верю в монопродукт в нашем городе. В относительно дорогой монопродукт. Если я найду помещение, я сделаю доги. В другом формате, но сделаю,

– написал Монастырский.

Что известно о пожаре в ресторане Bistro Bistro

Возгорание в заведении в доме на улице Ивана Франко 27/31 произошло 8 февраля около 13:14.

Спасатели, прибывшие на вызов, потушили пожар через 20 минут после его начала. В результате инцидента никто не пострадал.

Накануне пожара Ян Монастырский оказался в центре скандала. Он отреагировал на флешмоб не оставлять на чай, если в заведении не обслуживают на украинском, и написал о том, что официанты, повара и администраторы могут устроить собственный флешмоб таким клиентам.



Пост владельца Bistro Bistro накануне пожара / Скриншот страницы Яна Монастырского

На место пожара сразу же выехали 3 единицы пожарно-спасательной техники, а также 12 спасателей. Пожарные установили, что возгорание возникло в 5-этажном жилом доме на цокольном этаже в заведении общественного питания, на кухне.

Пожар удалось локализовать в 13:35, а уже через 20 минут его ликвидировали.