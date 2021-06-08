На православную ярмарку в Киево-Печерскую Лавру приезжали церковники из РФ и Крыма

В Киево-Печерской Лавре состоялась ежегодная православная ярмарка. На нее прибыли церковники из России, а также из оккупированного Крыма.

"Гости" из страны-агрессора не были на ярмарке с 2014 года. Желающих приехать было много, впрочем в столицу Украины отправились самые смелые из представителей российской церкви.

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Незваные гости

Об этом сообщил религиозный эксперт Андрей Ковалев в фейсбуке.

На эту ярмарку в Лавре, в центре Киева приехали гастролеры из Российской Федерации и оккупированных Россией территорий Украины. Здесь Вам Муромская и Псковская епархии, платки из Оренбурга, монастырь из Омской области РФ и оккупированного Крыма,

– пишет Ковалев.

На фотографиях, которые обнародовал эксперт есть подтверждение его слов. Свои палатки разместили дружеские для Украинской православной церкви Московского патриархата представители российских церковников и палатка из Бахчисарайского района оккупированного украинского полуострова.

На ярмарку в Киев приехали церковники из России и Крыма: фото Андрея Ковалева