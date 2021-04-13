Коллапса нет, убытки огромные: эксперты посчитали потери Киева из-за отсутствия транспорта
Аналитики подвели итоги первой недели усиленного карантина в Киеве, когда чиновники запретили свободный доступ к общественному транспорту. Как выяснилось, ситуация с транспортным коллапсом уже фактически нормализовалась.
Источник:Про мобільність
Согласно данным задержки движения из-за пробок, в первый день карантина город на самом деле стоял в серьезных пробках. Однако с каждым днем уровень пробок улучшался.
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В прошлую пятницу среднесуточная задержка на дорогах достигла отметки в 42%. Этот показатель вполне привычный для столицы даже при полноценной работе общественного транспорта.
Экономическая составляющая
Представители команды А+С посчитали, какие убытки несет столица из-за карантина с закрытием общественного транспорта. В рабочие дни прошлой и позапрошлой недель потери составили 81 347 тысяч гривен.
Задержки на дорогах Киева во время локдауна / График А + С
Это почти 3 миллиона долларов убытков за 1 неделю. Такая цена. Надеемся, что выгоды от решения превышают расходы.
– подчеркнули эксперты.
Кроме того, аналитики отметили, что транспортных коллапсов из-за локдауна в Киеве уже, вероятно, не будет. Однако призвали жителей столицы тщательно планировать свою мобильность, а также сидеть дома по возможности, поскольку ситуация с распространением коронавируса сейчас очень плохая.
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