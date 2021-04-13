Аналитики подвели итоги первой недели усиленного карантина в Киеве, когда чиновники запретили свободный доступ к общественному транспорту. Как выяснилось, ситуация с транспортным коллапсом уже фактически нормализовалась.

Согласно данным задержки движения из-за пробок, в первый день карантина город на самом деле стоял в серьезных пробках. Однако с каждым днем ​​уровень пробок улучшался.

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В прошлую пятницу среднесуточная задержка на дорогах достигла отметки в 42%. Этот показатель вполне привычный для столицы даже при полноценной работе общественного транспорта.

Экономическая составляющая

Представители команды А+С посчитали, какие убытки несет столица из-за карантина с закрытием общественного транспорта. В рабочие дни прошлой и позапрошлой недель потери составили 81 347 тысяч гривен.



Задержки на дорогах Киева во время локдауна / График А + С

Это почти 3 миллиона долларов убытков за 1 неделю. Такая цена. Надеемся, что выгоды от решения превышают расходы.

– подчеркнули эксперты.

Кроме того, аналитики отметили, что транспортных коллапсов из-за локдауна в Киеве уже, вероятно, не будет. Однако призвали жителей столицы тщательно планировать свою мобильность, а также сидеть дома по возможности, поскольку ситуация с распространением коронавируса сейчас очень плохая.

С 5 апреля, когда жители Киева потеряли возможность свободно пользоваться общественным транспортом, в столице сложилась достаточно тяжелая ситуация. Людям без автомобилей пришлось пользоваться службами такси, чтобы добраться офиса и приехать домой. Ездить трамваями, автобусами, метро и троллейбусами могут только представители критически важных предприятий с спецпропускам.