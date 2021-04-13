Чиновники Госпродпотребслужбы 12 апреля проверили соблюдение противоэпидемиологических требований в скандально известном благодаря своей работе несмотря на карантинные ограничения гипермаркете "Эпицентр".

Представители мобильных групп нашли нарушения лишь в одном из магазинов сети. Хотя на самом деле в любом киевском "Эпицентре" в субботу и воскресенье можно было купить все без исключения товары. Даже те, которые находились на полках за заградительной лентой.

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Киевляне отмечают, что в "Эпицентре" никак не корректировали количество посетителей, продавали товары, которые запрещены для реализации, непосредственно в магазине под видом интернет заказов.

Допуск посетителей запрещен



В "Эпицентре " продолжали работать несмотря на карантинные запреты / Фото Госпродпотребслужбы Киева

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что проверке "Эпицентр" обязан многочисленными жалобами от жителей Киева.

Реагируя на информацию о работе гипермаркетов несмотря на строгие карантинные ограничения, чиновники вместе с полицейскими поехали в магазины.

Поймать на нарушении смогли лишь один "Эпицентр".



Несмотря на наличие заградительной ленты в "Эпицентре" продавали все товары / Фото Госпродпотребслужбы Киева

По факту несоблюдения карантина в "Эпицентре" составили протокол. Если судьи признают вину работников компании, гипермаркет могут оштрафовать на сумму от 34 до 170 тысяч гривен.

В соответствии с постановлением КМУ № 1236 в красной зоне, куда отнесена и столица, разрешена только адресная доставка товаров, заказанных через телефон или интернет. Допуск посетителей в помещения магазинов запрещен,

– подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Какие ограничения действуют в Киеве

С 5 апреля в столице ввели дополнительные к ограничениям красной зоны правила:

общественный транспорт обслуживает людей только по спецпропускам;

школы и другие учебные заведения работают в дистанционном режиме;

не работают детские сады;

под запретом оказались продуктовые ярмарки;

Кроме того, действуют все правила красной зоны:



Главное об адаптивном карантине / источник: Минздрав / инфографика 24 канала / инфографика 24 канала