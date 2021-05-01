Как оправдывался водитель

Злоумышленник заявил, что осознал содеянное и признал свою вину. Об этом он сказал на заседании Шевченковского райсуда 1 мая.

Важно ДТП в Киеве с участием пьяного водителя: погибла молодая девушка, еще одна пострадала – видео

Водитель отметил, что готов сотрудничать со следствием. Он рассказал, что пассажирки просили его остановить автомобиль, но мокрая дорога помешала это сделать.

Это был азарт! Ехал с девушками, это не специально произошло,

– сказал Белоконь.

Мужчину уже задерживали за пьяное вождение

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что виновника смертельного ДТП уже ловили пьяным за рулем 20 апреля 2020 года в Винницкой области. Тогда суд за 3 месяца так и не нашел времени, чтобы рассмотреть протокол о нарушении.

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