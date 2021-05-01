Как оправдывался водитель
Злоумышленник заявил, что осознал содеянное и признал свою вину. Об этом он сказал на заседании Шевченковского райсуда 1 мая.
Важно ДТП в Киеве с участием пьяного водителя: погибла молодая девушка, еще одна пострадала – видео
Водитель отметил, что готов сотрудничать со следствием. Он рассказал, что пассажирки просили его остановить автомобиль, но мокрая дорога помешала это сделать.
Это был азарт! Ехал с девушками, это не специально произошло,
– сказал Белоконь.
Мужчину уже задерживали за пьяное вождение
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что виновника смертельного ДТП уже ловили пьяным за рулем 20 апреля 2020 года в Винницкой области. Тогда суд за 3 месяца так и не нашел времени, чтобы рассмотреть протокол о нарушении.
Детали ДТП в Киеве
- В результате ДТП погибла 18-летняя девушка. Водитель и 19-летняя пассажирка попали в больницу. Известно, что жертва была любовницей Белоконя.
- На момент трагедии водитель был пьян. Драгер показал 1,41 промилле.
- Белоконя 1 мая взяли под стражу. Однако сторона защиты заявила, что будет обжаловать решение.
- Правоохранители проверяют родственные связи виновника ДТП с экс-министром внутренних дел Николаем Билоконем. В то же время прокурор заявил, что никаких связей между мужчинами нет.