Это единственный путь сдержать COVID-19, – Кличко объяснил ограничения транспорта в Киеве
Виталий Кличко заявил, что ограничения в работе транспорта в Киеве – единственный способ прервать цепочку распространения COVID-19. По его словам, эти ограничения городские власти ввели специально.
Источник:24 канал
Мэр столицы отметил, что соответствующее решение приняли в результате консультаций с немецким Институтом имени Роберта Коха, который занимается изучением инфекционных заболеваний и способов их распространения. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова".
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Мы специально объявили локдаун и ограничения в перемещении транспортом. Это единственный путь, который на сегодня обеспечит разрыв такой передачи инфекции,
– сказал городской голова.
Виталий Кличко пояснил, что постоянно консультируется с иностранными специалистами и подчеркнул, что к таким ограничениям сейчас пришли многие страны Европы.
Два способа остановки распространения коронавируса
Чиновник отметил, что есть два способа, благодаря которым можно остановить распространение вируса: "первый – вакцинация, второй – прерывание цепи передачи инфекции".
Именно поэтому, по его словам, власти Киева решили ввести ограничения в транспорте, чтобы прервать эту цепочку.
Теперь перемещаться в общественном транспорте могут только те, кто имеет отношение к обеспечению жизнедеятельности Киева: медики, военные, полиция, работники коммунальных предприятий и другие,
– уточнил Виталий Кличко.
Наконец он добавил, что по состоянию на 5 апреля раздали 500 тысяч пропусков для этих людей.
Ситуация с коронавирусом в Киеве: коротко
- В Киеве с 5 апреля усилили карантин. Общественный транспорт перевозит людей по спецпропускам, а детские садики закрыты.
- Все из-за сложной эпидемической ситуации в городе, которая ухудшается с каждым днем. По состоянию на 2 апреля в столичных больницах было занято 84% коек с кислородом.
- Локдаун в Киеве ввели еще 20 марта. Затем область перешла в красную зону карантина.
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