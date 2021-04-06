Виталий Кличко заявил, что ограничения в работе транспорта в Киеве – единственный способ прервать цепочку распространения COVID-19. По его словам, эти ограничения городские власти ввели специально.

Мэр столицы отметил, что соответствующее решение приняли в результате консультаций с немецким Институтом имени Роберта Коха, который занимается изучением инфекционных заболеваний и способов их распространения. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова".

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Мы специально объявили локдаун и ограничения в перемещении транспортом. Это единственный путь, который на сегодня обеспечит разрыв такой передачи инфекции,

– сказал городской голова.

Виталий Кличко пояснил, что постоянно консультируется с иностранными специалистами и подчеркнул, что к таким ограничениям сейчас пришли многие страны Европы.

Два способа остановки распространения коронавируса

Чиновник отметил, что есть два способа, благодаря которым можно остановить распространение вируса: "первый – вакцинация, второй – прерывание цепи передачи инфекции".

Именно поэтому, по его словам, власти Киева решили ввести ограничения в транспорте, чтобы прервать эту цепочку.

Теперь перемещаться в общественном транспорте могут только те, кто имеет отношение к обеспечению жизнедеятельности Киева: медики, военные, полиция, работники коммунальных предприятий и другие,

– уточнил Виталий Кличко.

Наконец он добавил, что по состоянию на 5 апреля раздали 500 тысяч пропусков для этих людей.

Обратите внимание! С 5 апреля в Киеве начал действовать режим спецперевозок в общественном транспорте. Из-за этого в столице произошел утренний бум такси.

Ситуация с коронавирусом в Киеве: коротко