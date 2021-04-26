Снижения заболеваемости COVID-19 в Киеве: столица может выйти из красной зоны
В Киеве ввели строгий карантин 20 марта, а затем его продлили до 30 апреля. Но уже вскоре столица может выйти из красной зоны.
Источник:24 канал
Ведь в течение недели в городе фиксируют положительную динамику снижения заболеваемости. Об этом в эфире сообщил начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
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Киев может выйти из красной зоны
По его словам, соответствующее решение принимает Министерство здравоохранения согласно определенным показателям.
На этой неделе главный санитарный врач может озвучить (решение – 24 канал), что Киев выйдет из красной зоны,
– отметил Рубан.
В то же время он отметил, что в столице остается критический показатель госпитализации. "К сожалению, люди уже истощены и не соблюдают соответствующие правила", – сказал начальник Госпродпотребслужбы.
Он отметил, что несмотря на разъяснение ситуации, люди не придерживаются определенных правил. Сдерживать их могли бы большие штрафы и контроль.
Ограничения на праздники могут ужесточить
Рубан подчеркнул, что на минувшей неделе состоялись консультации с церквями. Но не все придерживаются рекомендаций.
"Если церкви не будут придерживаться ограничений (масочный режим, социальная дистанция), то на этой неделе также будут проводить рейды и принимать решение возможности усиления мер", – он добавил.
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Коротко о коронавирусе в Киеве
- За сутки, по состоянию на утро 26 апреля, в Киеве зафиксировали 256 случаев заболеваний COVID-19.
- Это на 84 случаев меньше, чем по состоянию на 25 апреля.
- Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заболели 91 751 человек.
- На Киевщине всего заболело 117 023 человек, из них 305 случаев – за последние сутки.
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