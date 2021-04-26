В Киеве ввели строгий карантин 20 марта, а затем его продлили до 30 апреля. Но уже вскоре столица может выйти из красной зоны.

Ведь в течение недели в городе фиксируют положительную динамику снижения заболеваемости. Об этом в эфире сообщил начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Важно Локдаун в городах и обновленные цветные зоны: как в Украине действует адаптивный карантин

Киев может выйти из красной зоны

По его словам, соответствующее решение принимает Министерство здравоохранения согласно определенным показателям.

На этой неделе главный санитарный врач может озвучить (решение – 24 канал), что Киев выйдет из красной зоны,

– отметил Рубан.

В то же время он отметил, что в столице остается критический показатель госпитализации. "К сожалению, люди уже истощены и не соблюдают соответствующие правила", – сказал начальник Госпродпотребслужбы.

Он отметил, что несмотря на разъяснение ситуации, люди не придерживаются определенных правил. Сдерживать их могли бы большие штрафы и контроль.

Напомним! На Киевщине продлили карантин до 30 апреля 2021 года. Сейчас в регионе действуют все противоэпидемические меры, предусмотренные для красного уровня.

Ограничения на праздники могут ужесточить

Рубан подчеркнул, что на минувшей неделе состоялись консультации с церквями. Но не все придерживаются рекомендаций.

"Если церкви не будут придерживаться ограничений (масочный режим, социальная дистанция), то на этой неделе также будут проводить рейды и принимать решение возможности усиления мер", – он добавил.

Рубан рассказал о ситуации с коронавирусом в Киеве: смотрите видео

Коротко о коронавирусе в Киеве

За сутки, по состоянию на утро 26 апреля, в Киеве зафиксировали 256 случаев заболеваний COVID-19.

Это на 84 случаев меньше, чем по состоянию на 25 апреля.

Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заболели 91 751 человек.

На Киевщине всего заболело 117 023 человек, из них 305 случаев – за последние сутки.



Кратко об адаптивном карантине / инфографика 24 канала