На этой неделе Киев может выйти из красной зоны, – Рубан
Ситуация с распространением COVID-19 в Киеве уже является достаточно стабильной. Из-за этого в столице могут объявить о смягчении карантинных требований.
Источник:24 канал
О вероятном покидании красной зоны карантина Киевом заявил в эфире одного из телеканалов руководитель Госпродпотребслужбы Олег Рубан. По его словам, возможность смягчения карантинных требований обусловлена снижением всех эпидемиологических параметров.
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По словам чиновника, все показатели, которые утвердили в Минздраве для распределения зон карантина, позволяют говорить о введении не максимальных ограничений карантина.
Желтой зоны пока не будет
Как подчеркнул Рубан, согласно официальной статистике количества заболеваний COVID-19 в Киеве и показателей госпитализаций, Киев не может оказаться в желтой зоне карантина.
Скорее всего, Киев еще не будет готово перейти в желтую зону, поэтому у нас будет оранжевая,
– отметил Рубан.
По словам руководителя министерства здравоохранения Максима Степанова, столицу точно выведут из красной зоны карантина до конца этой недели.
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