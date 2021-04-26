Ситуация с распространением COVID-19 в Киеве уже является достаточно стабильной. Из-за этого в столице могут объявить о смягчении карантинных требований.

О вероятном покидании красной зоны карантина Киевом заявил в эфире одного из телеканалов руководитель Госпродпотребслужбы Олег Рубан. По его словам, возможность смягчения карантинных требований обусловлена снижением всех эпидемиологических параметров.

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По словам чиновника, все показатели, которые утвердили в Минздраве для распределения зон карантина, позволяют говорить о введении не максимальных ограничений карантина.

Желтой зоны пока не будет

Как подчеркнул Рубан, согласно официальной статистике количества заболеваний COVID-19 в Киеве и показателей госпитализаций, Киев не может оказаться в желтой зоне карантина.

Скорее всего, Киев еще не будет готово перейти в желтую зону, поэтому у нас будет оранжевая,

– отметил Рубан.

Согласно решению Кабмина, ограничения адаптивного карантина оранжевой зоны ничем не отличаются от тех требований, которые предусматривает желтая.

По словам руководителя министерства здравоохранения Максима Степанова, столицу точно выведут из красной зоны карантина до конца этой недели.