В этом году метро на Виноградарь не будет: в Киеве назвали новые сроки открытия станций

В Киеве не смогут открыть станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" в 2021 году. Строительство затягивается из-за коронавируса – назвали новые сроки.
Открытие станции метро "Мостицкая" можно ожидать не раньше лета следующего года, сообщили в компании "Киевметрострой". Напомним, что изначально заявлялось, что эта станция и "Проспект Правды" будут сданы в эксплуатацию до конца 2021 года.
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Планы изменились
В связи с эпидемиологической ситуацией, которая сложилась в мире и в Украине, график строительства метро на Виноградарь немного нарушен, объясняют в предприятии.
График будет смещен, но пока мы не можем назвать точную дату открытия станций. Скорее всего, это произойдет весной 2022 года,
– сообщили в "Киевметрострое".
- В предприятии опровергли информацию о том, что якобы в метро на Виноградарь специально развернули в другую сторону, чтобы линия прошла рядом с ЖК "Варшавский".
- Так же в компании отрицают информацию о подорожании проекта строительства метро на Виноградарь.
Строительство станции метро "Мостицкая" / Фото "Киевметрострой"
Куда вывозят землю
Всю землю после проходки тоннелей вывозят на полигоны, которые расположены в Пирогово и на Троещине.
Порода вывозится на специальные полигоны, согласно подписанным договорам. Сейчас вывезено более 65 тысяч тонн земли,
– сообщили в "Киевметрострое".
- В прошлом году "Киевгенплан" опубликовал план развития метро в Киеве. В течение 5 – 7 лет хотели открыть несколько новых станций – среди них "Мостицкая" и "Проспект Правды".
- На сайте КГГА появилась петиция назвать по-другому станцию "Проспект Правды". Автор отмечает, что это название – символ коммунистической пропаганды. Впрочем, такую инициативу киевляне не поддержали, петиция набрала лишь 249 голосов.