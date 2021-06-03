В этом году метро на Виноградарь не будет: в Киеве назвали новые сроки открытия станций

В Киеве не смогут открыть станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" в 2021 году. Строительство затягивается из-за коронавируса – назвали новые сроки.

Открытие станции метро "Мостицкая" можно ожидать не раньше лета следующего года, сообщили в компании "Киевметрострой". Напомним, что изначально заявлялось, что эта станция и "Проспект Правды" будут сданы в эксплуатацию до конца 2021 года.

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Планы изменились

В связи с эпидемиологической ситуацией, которая сложилась в мире и в Украине, график строительства метро на Виноградарь немного нарушен, объясняют в предприятии.

График будет смещен, но пока мы не можем назвать точную дату открытия станций. Скорее всего, это произойдет весной 2022 года,

– сообщили в "Киевметрострое".

В предприятии опровергли информацию о том, что якобы в метро на Виноградарь специально развернули в другую сторону, чтобы линия прошла рядом с ЖК "Варшавский".

Так же в компании отрицают информацию о подорожании проекта строительства метро на Виноградарь.



Строительство станции метро "Мостицкая" / Фото "Киевметрострой"

Куда вывозят землю

Всю землю после проходки тоннелей вывозят на полигоны, которые расположены в Пирогово и на Троещине.

Порода вывозится на специальные полигоны, согласно подписанным договорам. Сейчас вывезено более 65 тысяч тонн земли,

– сообщили в "Киевметрострое".