В Киевсовете высмеяли нардепа Александра Юрченко, который подозревается во взяточничестве. Он пришел обучать коллег, как надо бороться с коррупцией.

Стоит подчеркнуть, что народные депутаты иногда приходят на заседание Киевсовета, чтобы выступить с трибуны и поднять какой-то важный вопрос. Каждый раз депутаты городского совета решают предоставлять ли им слово.

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Нардепу Александру Юрченко разрешили, хоть и со второго раза, но он все-таки выступил. Впрочем, во время его речи нардепа освистали и высмеяли. Депутаты Киевсовета решили, что это смешно – ведь Юрченко самого обвиняют в получении взятки.

Он, кстати, говорил о земле стадиона, которую хотят отдать под застройку. "Вроде бы там замешана коррупция".

Напомним, что после того, как вокруг Юрченко вспыхнул коррупционный скандал, его исключили из президентской фракции "Слуга народа". Перед этим он написал заявление о выходе из нее по собственному желанию.

Что известно о деле Юрченко: основное

Юрченко подозревают в получении 13-тысячной взятки, а также в подстрекательстве к даче повторной взятки в особо крупном размере – 200 тысяч долларов.

В начале августа 2020 года детектив НАБУ "под прикрытием" передал посреднику первую часть взятки. Впоследствии соучастники планировали получить следующий транш.

По данным следствия, деньги предназначались для подкупа народных депутатов – членов комитета Верховной Рады. Деньги Юрченко должен был передать посредник.

Сначала политику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, однако впоследствии он вышел на свободу под залог в размере 3 миллиона гривен.

Интересно! Юрченко отказался рассказывать, кто именно внес за него залог. Лишь уточнил, что это – "люди, неравнодушные к ситуации с экологией на Киевщине".