Из-за ДТП затруднено движение транспорта по мосту в направлении правого берега города.

Ранее В Киеве возле Южного моста у фуры Glusko произошла утечка газа: видео

Авария на Южном мосту Киева

На Южном мосту ДТП с участием 6 автомобилей. Движение затруднено на проспекте Николая Бажана,

– говорится в сообщении.

Напомним, 11 июня Южный мост перекрывали. Все потому, что там произошла утечка автомобильного газа.

ДТП в Киеве: последние инциденты

В Борисполе 10 июня произошла авария с участием грузовика. Владелец фуры сдавал назад, но не справился с управлением и въехал в здание торгово-развлекательного центра. Ранее мужчину лишили прав, поэтому он не имел права садиться за руль.

В ночь на 10 июня в Киеве произошло ДТП на Окружной – там Audi влетела под фуру. В результате аварии водителя внедорожника отвезли в больницу в тяжелом состоянии.

В Киеве на Демеевской площади 9 июня рейсовый автобус "Киев – Мариуполь" столкнулся с городским. К счастью, никто не получил серьезных травм.

На Южном мосту столкнулись 6 авто: смотрите карту