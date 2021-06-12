На Южном мосту в Киеве столкнулись 6 автомобилей: движение затруднено

12 июня 2021 , 10:22
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Источник:

фейсбук Патрульной полиции Киева

В Киеве утром 12 июня случилась авария на Южном мосту. Там столкнулись сразу 6 автомобилей, что затруднило движение.

Из-за ДТП затруднено движение транспорта по мосту в направлении правого берега города.

Ранее В Киеве возле Южного моста у фуры Glusko произошла утечка газа: видео

Авария на Южном мосту Киева

На Южном мосту ДТП с участием 6 автомобилей. Движение затруднено на проспекте Николая Бажана,
– говорится в сообщении.

Напомним, 11 июня Южный мост перекрывали. Все потому, что там произошла утечка автомобильного газа.

ДТП в Киеве: последние инциденты

  • В Борисполе 10 июня произошла авария с участием грузовика. Владелец фуры сдавал назад, но не справился с управлением и въехал в здание торгово-развлекательного центра. Ранее мужчину лишили прав, поэтому он не имел права садиться за руль.
  • В ночь на 10 июня в Киеве произошло ДТП на Окружной – там Audi влетела под фуру. В результате аварии водителя внедорожника отвезли в больницу в тяжелом состоянии.
  • В Киеве на Демеевской площади 9 июня рейсовый автобус "Киев – Мариуполь" столкнулся с городским. К счастью, никто не получил серьезных травм.

На Южном мосту столкнулись 6 авто: смотрите карту

Автор: Наталія Пристанська