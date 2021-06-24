23 июня об этом рассказали в соцсетях. Причиной якобы стала чрезвычайно высокая температура в кабине – 47 градусов выше нуля.

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Водитель трамвая в Киеве упал в обморок из-за жары

Инцидент произошел 23 июня в Киеве в трамвае с бортовым номером 5639. Его водитель потерял сознание прямо во время движения по маршруту. В соцсетях пишут, что речь о маршруте №3.

Все произошло из-за жары – в кабине водителя стояла высокая температура в +47 градусов.

О пострадавших информации нет. Водителю же помогла прийти в себя коллега из встречного трамвая – с помощью таблеток и воды.

В сети опубликовали и фото с места происшествия.



В киевском трамвае из-за жары потерял сознание водитель / Фото "КТС"



Спасала его коллега – таблетками и водой / Фото "КТС"

Киевлянин Олег Васильев в фейсбуке написал, что такие случаи могут повториться. Ведь жара не спадает, а вентиляторы в кабины водителей обещают поставить не раньше осени.

В комментариях к сообщению "КТС" люди пишут, что похожую ситуацию наблюдали и в других трамваях, и в других видах общественного транспорта. И просят городскую власть обратить на это внимание.