Одно из самых известных исторических зданий Киева наконец могут вернуть городу
Мэр Киева Виталий Кличко, а также министр культуры Александр Ткаченко анонсировали возможное решение правительства о передаче Гостиного двора в собственность общины столицы.
Источник: пресс-служба КГГА, телеграм Александра Ткаченко
Как отмечают чиновники, в заброшенном Гостином дворе после реставрации могут сделать музей Киева.
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Но сначала здание необходимо вернуть в собственность столицы, а для этого надо, чтобы соответствующее решение приняли в Кабмине.
Взаимные обвинения
- По словам мэра столицы Виталия Кличко, попыткам местных властей поставить точку в скандальном вопросе собственности Гостиного двора мешали представители Минкульта.
- Министр Александр Ткаченко наоборот обвиняет в попытках затянуть процесс власти столицы, и утверждает, что вопрос может быть решен только благодаря усилиям вверенного ему ведомства.
Последнее слово – за Кабмином
Сейчас Министерство культуры и КГГА заключили меморандум о сотрудничестве в направлении реставрации известного здания в центре Подола. Рассмотреть просьбу Кличко о передаче построенного в 1809 году на Контрактовой площади торгового комплекса должны на заседании Кабмина уже скоро.
Почему Гостиный двор годами стоит без реставрации
- В 2011 году правительство исключило здание из Государственного реестра памятников архитектуры.
- Год спустя горсовет Киева дал "Укрреставрации" землю под Гостиным двором в аренду на 5 лет, чтобы отреконструировать здание под торгово-офисный центр.
- В 2014 году суд отменил решение Киевсовета о выделении земли застройщику. В 2015 – ОАСК признал незаконным постановление Кабмина об исключении Гостиного двора из списка памятников.
- Несмотря на это, в 2016 году Хозяйственный суд Киева отказал вернуть Гостиный двор в государственную собственность.
- Лишь в 2018 году суд обязал "Укрреставрацию" вернуть здание Региональному отделению ФГИУ.
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