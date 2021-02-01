Мэр Киева Виталий Кличко, а также министр культуры Александр Ткаченко анонсировали возможное решение правительства о передаче Гостиного двора в собственность общины столицы.

Источник: пресс-служба КГГА, телеграм Александра Ткаченко

Как отмечают чиновники, в заброшенном Гостином дворе после реставрации могут сделать музей Киева.

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Но сначала здание необходимо вернуть в собственность столицы, а для этого надо, чтобы соответствующее решение приняли в Кабмине.

Взаимные обвинения

По словам мэра столицы Виталия Кличко, попыткам местных властей поставить точку в скандальном вопросе собственности Гостиного двора мешали представители Минкульта.

Министр Александр Ткаченко наоборот обвиняет в попытках затянуть процесс власти столицы, и утверждает, что вопрос может быть решен только благодаря усилиям вверенного ему ведомства.

Последнее слово – за Кабмином

Сейчас Министерство культуры и КГГА заключили меморандум о сотрудничестве в направлении реставрации известного здания в центре Подола. Рассмотреть просьбу Кличко о передаче построенного в 1809 году на Контрактовой площади торгового комплекса должны на заседании Кабмина уже скоро.

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