Кабинет Министров внес радиолокационную станцию "Дуга", что в Чернобыле в Госреестр недвижимых памятников Украины. Это огромное сооружение было построено, чтобы предупредить возможную ядерную атаку США на Советский Союз.

Инициативу проявили в Министерстве культуры и информационной политики. По словам Ткаченко, "Дуга" является одной из визитных карточек зоны отчуждения и ее символом. По мнению министра это решение усилит шансы Украины на внесение Чернобыльской зоны в ЮНЕСКО в целом.

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Хотят защитить наследие

Ткаченко отметил, что объекты, которые расположены в Чернобыльской зоне постепенно разрушаются и нуждаются в защите.

Если не принимать никаких мер – зона с годами будет опустошаться. Этого нельзя допустить, ведь наше наследство – не только местность вокруг электростанции. А и здания, находящиеся на ее территории,

– подчеркнул Ткаченко.

Он также добавил, что команда Министерства работает над определением других объектов, которые должны быть частью списка недвижимых памятников.

"Дуга"

Этот объект в советское время называли "Чернобыль-2" или "русский дятел" - через звук, который она издавала. К 1980 году "Дуга" была секретным объектом.



Станция начала работу 7 ноября 1971 года / Фото Findway



Сегодня этот объект интересен только для туристов / Фото Findway