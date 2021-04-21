Кабмин признал радиолокационную станцию "Дуга", что в Чернобыле, памятником архитектуры
Кабинет Министров внес радиолокационную станцию "Дуга", что в Чернобыле в Госреестр недвижимых памятников Украины. Это огромное сооружение было построено, чтобы предупредить возможную ядерную атаку США на Советский Союз.
Источник:Телеграм-канал Александра Ткаченко
Инициативу проявили в Министерстве культуры и информационной политики. По словам Ткаченко, "Дуга" является одной из визитных карточек зоны отчуждения и ее символом. По мнению министра это решение усилит шансы Украины на внесение Чернобыльской зоны в ЮНЕСКО в целом.
Интересная тема Ткаченко рассказал, будут ли еще закрывать телеканалы в Украине
Хотят защитить наследие
Ткаченко отметил, что объекты, которые расположены в Чернобыльской зоне постепенно разрушаются и нуждаются в защите.
Если не принимать никаких мер – зона с годами будет опустошаться. Этого нельзя допустить, ведь наше наследство – не только местность вокруг электростанции. А и здания, находящиеся на ее территории,
– подчеркнул Ткаченко.
Он также добавил, что команда Министерства работает над определением других объектов, которые должны быть частью списка недвижимых памятников.
"Дуга"
Этот объект в советское время называли "Чернобыль-2" или "русский дятел" - через звук, который она издавала. К 1980 году "Дуга" была секретным объектом.
Станция начала работу 7 ноября 1971 года / Фото Findway
Сегодня этот объект интересен только для туристов / Фото Findway
- Главной целью "Дуги" было предупреждать о ракетных ударах. Станция могла обнаружить запуск баллистических ракет во время их старта на другом континенте. СССР она была нужна, чтобы защититься от возможных ядерных ударов США.
- Ее высота – 135 метров.
- "Дуга" находится недалеко от ЧАЭС и была заражена радиоактивными веществами вследствие аварии на станции.
Поделиться новостью