Из-за замечания о маске: в кафе Киева мужчина с детьми получил удар ножом в грудь
45-летнего мужчину ранили ножом нарушители карантина / obozrevatel.com
Инцидент произошел днем 14 февраля в Печерском районе Киева. Мужчина с двумя маленькими детьми пришел в кафе "Кофе 90-х". Там он и получил ножевое ранение груди.
Источник:OBOZREVATEL
Киевлянина спасли медики, а ранение, которое ему нанес злоумышленник, оказалось легким.
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Задержали ли полицейские злоумышленника, неизвестно.
Сделал замечание из-за маски на подбородке
- Резня в кафе "Кофе 90-х" произошла на бульваре Дружбы Народов около 15:00.
- Когда мужчина зашел в кафе, там находились двое местных жителей, которые были выпившими.
- Из-за замечания, которое сделал мужчина, у него с посетителями заведения возник конфликт.
- Один из нетрезвых клиентов кафе достал нож и вонзил его в грудь оппонента.
Поскольку оружие, которым воспользовался злоумышленник, было складным, ранение оказалось не глубоким. Киевлянин смог самостоятельно выбежать на улицу, вызвать себе скорую и набрать копов. Его госпитализировали в больницу № 17.
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