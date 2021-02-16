Инцидент произошел днем 14 февраля в Печерском районе Киева. Мужчина с двумя маленькими детьми пришел в кафе "Кофе 90-х". Там он и получил ножевое ранение груди.

Киевлянина спасли медики, а ранение, которое ему нанес злоумышленник, оказалось легким. Смотрите также Рада ужесточила ответственность за управление авто пьяным Задержали ли полицейские злоумышленника, неизвестно. Сделал замечание из-за маски на подбородке Резня в кафе "Кофе 90-х" произошла на бульваре Дружбы Народов около 15:00.

Когда мужчина зашел в кафе, там находились двое местных жителей, которые были выпившими.

Из-за замечания, которое сделал мужчина, у него с посетителями заведения возник конфликт.

Один из нетрезвых клиентов кафе достал нож и вонзил его в грудь оппонента. Поскольку оружие, которым воспользовался злоумышленник, было складным, ранение оказалось не глубоким. Киевлянин смог самостоятельно выбежать на улицу, вызвать себе скорую и набрать копов. Его госпитализировали в больницу № 17.