Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По мнению чиновника, в полиции снизился уровень насилия за прошлый год.
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Переаттестация – это не наказание, это проверка служебных знаний, проверка того, достойны ли эти люди работать. Если два преступника с 43-х изнасиловали женщину, били ее, то они за это отвечают. Но нельзя говорить, что, если один или два полицейских в райотделе плохие, то все плохие,
– заявил Геращенко.
Он также сообщил, что в Обуховском райотделе после переаттестации были уволены 5 полицейских.
Всего на момент преступления в Кагарлицком участке было 43 полицейских, тестирование должны были пройти 38, поскольку одного уволили ранее, трое находились в декретном отпуске, а один отсутствовал из-за временной нетрудоспособности.
Изнасилование в Кагарлыке: главное
- В конце мая 2020 года стало известно об изнасиловании 26-летней женщины-свидетеля в служебном кабинете оперуполномоченного в Кагарлицком отделении полиции.
- Следователи установили, что в ночь на 24 мая женщину избили, несколько раз изнасиловали и применили к ней пытки. Кроме того, полицейские избили мужчину, который в это время находился в другом помещении отделения полиции.
- В изнасиловании и избиении подозреваются полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима. Их задержали и уволили. Голосеевский районный суд Киева отправил экс-полицейських под стражу. Оба своей вины не признают.