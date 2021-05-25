Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По мнению чиновника, в полиции снизился уровень насилия за прошлый год.

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Переаттестация – это не наказание, это проверка служебных знаний, проверка того, достойны ли эти люди работать. Если два преступника с 43-х изнасиловали женщину, били ее, то они за это отвечают. Но нельзя говорить, что, если один или два полицейских в райотделе плохие, то все плохие,

– заявил Геращенко.

Он также сообщил, что в Обуховском райотделе после переаттестации были уволены 5 полицейских.

Всего на момент преступления в Кагарлицком участке было 43 полицейских, тестирование должны были пройти 38, поскольку одного уволили ранее, трое находились в декретном отпуске, а один отсутствовал из-за временной нетрудоспособности.

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