Изнасилование в Кагарлыке: в отделе полиции после переаттестации уволили только одного работника

25 мая 2021 , 08:54
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Источник:

Радио "Новое время"

В Кагарлицком отделе полиции остались работать 30 полицейских из 38. Шесть работников были повышены, а одного уволили. Именно в этом участке в 2020 году правоохранители избили и изнасиловали женщину-свидетеля.

О текущей ситуации в Кагарлыке рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По мнению чиновника, в полиции снизился уровень насилия за прошлый год.

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Детали заявления Геращенко

Он отметил, что переаттестация – это не наказание, а проверка служебных знаний и того, достойны ли эти люди работать.

Если два преступника из 43-х изнасиловали женщину, били ее, то они за это отвечают. Но нельзя говорить, что, если один или два полицейских в райотделе – плохие, то все – плохие,
– заявил Геращенко.

Чиновник также сообщил, что в Обуховском райотделе после переаттестации были уволены 5 полицейских.

Всего на момент преступления в Кагарлицком участке было 43 полицейских, тестирование должны были пройти 38, поскольку одного уволили ранее, трое находились в декретном отпуске, а один отсутствовал из-за временной нетрудоспособности.

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Изнасилование в Кагарлыке: главное

  • В конце мая 2020 года стало известно об изнасиловании 26-летней женщины-свидетеля в служебном кабинете оперуполномоченного в Кагарлицком отделении полиции.
  • Следователи установили, что в ночь на 24 мая женщину избили, несколько раз изнасиловали и применили к ней пытки. Кроме того, полицейские избили мужчину, который в это время находился в другом помещении отделения полиции.
  • В изнасиловании и избиении подозреваются полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима. Их задержали и уволили. Голосеевский районный суд Киева отправил экс-полицейских под стражу. Оба своей вины не признают.
Автор: Ярослав Голобородько