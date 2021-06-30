Инцидент произошел 29 июня. На момент удара молнии в салоне машины находились 4 пассажира. К счастью, все они выжили.

Обратите внимание На Украину надвигаются страшные грозы и шквальный ветер

В то же время движение по дороге парализовано в обе стороны. Ведь после удара авто развернуло на обе стороны проезжей части. Машина врезалась в дерево, ее изрядно помяло.



В автомобиль во время движения ударила молния / Фото dtp.kiev.ua

Удар молнии в Украине: предыдущие случаи

В селе Брюнетка, что в Херсонской области, молния попала в мужчин, которые во время грозы искали укрытие в поле. Один из них погиб, другой отделался сильным испугом.

В Черкасской области молния убила 2 человек, которые пытались укрыться от непогоды под деревом. 46-летняя женщина, которая была с ними, выжила. Это произошло в селе Софиевка.

Гроза наделала беды местным жителям поселков Козелец и Малая Девица, что в Черниговской области. Вспыхнули пожары. Впрочем, пострадавших или жертв нет.

Что делать во время грозы

Вероятность того, что молния ударит в человека – около 1 к миллиону. Хотя бывает это не так часто, последствия для здоровья потерпевшего могут быть очень серьезными.

Если синоптики прогнозируют грозы, стоит воздержаться от поездок или прогулок на свежем воздухе. Если же вы остались дома, советуем прежде всего закрыть все двери и окна.



Как уберечься от молнии / Инфографика 24 канала