Что было на Майдане Независимости. Какой вид имел дореволюционный Крещатик – читайте далее в материале.
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Майдан Независимости
Во времена Киевской Руси на этом месте было болото – именно здесь заканчивался древний город. С конца X до XVII века на месте современного Майдана Независимости стояли оборонительные сооружения. Первая площадь на этом месте возникла в 1830-х годах – ее назвали Крещатицкой.
Крещатицкая площадь, 1861 год / Фото starkiev.com
Впоследствии площадь изменила свое название 6 раз. Ее облик также претерпевал изменения. Во время Второй мировой большинство сооружений на Майдане уничтожили советские подпольщики. К примеру, в 1941 году они сожгли Киевскую городскую думу. В то время Киев оккупировали немцы, поэтому коммунисты решили ничего им не оставлять.
Такой была Киевская дума / Фото Wikimedia
Майдан Независимости пережил 4 масштабные реконструкции, установку и снос памятников Столыпину и Ленину.
Как изменился Майдан Независимости / Фото Retroua, Wikimedia, gorod-kiev.com
Крещатик
Отсчет истории Крещатика, как городской улицы, немало исследователей начинает с 1797 года – именно тогда в крещатой долине встает первый дом. Говорится об выполнен в классическом стиле, двухэтажный каменный дворец Онуфрия Головинского.
Первый дом на Крещатике / Фото Wikimedia
К сожалению, он до наших времен не сохранился. На этом месте построили Госкомтелерадио.
Дом Госкомтелерадио / Фото Wikimedia
А такой вид имел Крещатик в 1897-1899 годах.
Крещатик в 1897 году / Фото Wikimedia
Как изменился Крещатик / Фото Retroua, Wikimedia, gorod-kiev.com
"Реконструированные" историей
Другие площади Киева история также "реконструировала". Вот такой они имели вид.
Дореволюционная Европейская площадь / Фото Wikimedia
Современная европейская площадь / Фото Livejournal
Старая Арсенальная площадь / Фото Retroua
Современная Арсенальная площадь / Фото КГГА
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Вместо Тараса Шевченко, в одноименном парке, был когда-то памятник российскому императору Николаю I. Но со временем его демонтировали.
Демонтирован памятник Николаю I в парке Шевченко / Фото Retroua
Такой вид имел дореволюционный Подол.
Старый Подол / Фото Retroua
Современный Подол / Фото Этно Мир
На месте современного "Олимпийского" было огромное шахматное поле – фигурами выступали настоящие люди и лошади.
"Олимпийский" сейчас и что было там когда-то / коллаж издания "Небоскреб"