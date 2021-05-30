Как изменился Киев за 100 лет: интересная подборка фотографий

В мире нет ничего постоянного. Вот и украинская столица меняется на протяжении веков. Специально ко Дню Киева мы решили собрать старые фотографии и сравнить их с современными – чтобы увидеть, как изменился город.

Что было на Майдане Независимости. Какой вид имел дореволюционный Крещатик – читайте далее в материале.

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Майдан Независимости

Во времена Киевской Руси на этом месте было болото – именно здесь заканчивался древний город. С конца X до XVII века на месте современного Майдана Независимости стояли оборонительные сооружения. Первая площадь на этом месте возникла в 1830-х годах – ее назвали Крещатицкой.



Крещатицкая площадь, 1861 год / Фото starkiev.com

Впоследствии площадь изменила свое название 6 раз. Ее облик также претерпевал изменения. Во время Второй мировой большинство сооружений на Майдане уничтожили советские подпольщики. К примеру, в 1941 году они сожгли Киевскую городскую думу. В то время Киев оккупировали немцы, поэтому коммунисты решили ничего им не оставлять.



Такой была Киевская дума / Фото Wikimedia

Майдан Независимости пережил 4 масштабные реконструкции, установку и снос памятников Столыпину и Ленину.

Как изменился Майдан Независимости / Фото Retroua, Wikimedia, gorod-kiev.com

Крещатик

Отсчет истории Крещатика, как городской улицы, немало исследователей начинает с 1797 года – именно тогда в крещатой долине встает первый дом. Говорится об выполнен в классическом стиле, двухэтажный каменный дворец Онуфрия Головинского.



Первый дом на Крещатике / Фото Wikimedia

К сожалению, он до наших времен не сохранился. На этом месте построили Госкомтелерадио.



Дом Госкомтелерадио / Фото Wikimedia

А такой вид имел Крещатик в 1897-1899 годах.



Крещатик в 1897 году / Фото Wikimedia

Как изменился Крещатик / Фото Retroua, Wikimedia, gorod-kiev.com

"Реконструированные" историей

Другие площади Киева история также "реконструировала". Вот такой они имели вид.



Дореволюционная Европейская площадь / Фото Wikimedia



Современная европейская площадь / Фото Livejournal



Старая Арсенальная площадь / Фото Retroua



Современная Арсенальная площадь / Фото КГГА

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Вместо Тараса Шевченко, в одноименном парке, был когда-то памятник российскому императору Николаю I. Но со временем его демонтировали.



Демонтирован памятник Николаю I в парке Шевченко / Фото Retroua

Такой вид имел дореволюционный Подол.



Старый Подол / Фото Retroua



Современный Подол / Фото Этно Мир

На месте современного "Олимпийского" было огромное шахматное поле – фигурами выступали настоящие люди и лошади.



"Олимпийский" сейчас и что было там когда-то / коллаж издания "Небоскреб"