Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра. Его опубликовали 27 мая.

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Больше о непогоде

  • В эту пятницу, по прогнозу синоптиков? в Киеве переменная облачность.
  • Порывы ветра будут иметь скорость 5 – 10 метров в секунду.
  • Они будут в основном в юго-восточном направлении с переходом на северный.
  • Ночью температура будет достигать 14 – 16 градусов.
  • А днем ​​она будет 21 – 23 градуса.
  • Также предупредили о возможности падения веток и деревьев.
  • В случае, если вы станете свидетелем такого, следует обращаться по телефонам 101 или 103.