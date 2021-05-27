Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра. Его опубликовали 27 мая.
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- В эту пятницу, по прогнозу синоптиков? в Киеве переменная облачность.
- Порывы ветра будут иметь скорость 5 – 10 метров в секунду.
- Они будут в основном в юго-восточном направлении с переходом на северный.
- Ночью температура будет достигать 14 – 16 градусов.
- А днем она будет 21 – 23 градуса.
- Также предупредили о возможности падения веток и деревьев.
- В случае, если вы станете свидетелем такого, следует обращаться по телефонам 101 или 103.