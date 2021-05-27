Гроза и порывы ветра: прогноз погоды в Киеве на 28 мая

27 мая 2021 , 16:51
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КГГА

В Киеве 28 мая будет сильный дождь. Всех жителей и гостей города просят быть осторожными и подготовиться к грозе. Предупреждают о 1 уровне опасности (желтый).

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра. Его опубликовали 27 мая.

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Больше о непогоде

  • В эту пятницу, по прогнозу синоптиков? в Киеве переменная облачность.
  • Порывы ветра будут иметь скорость 5 – 10 метров в секунду.
  • Они будут в основном в юго-восточном направлении с переходом на северный.
  • Ночью температура будет достигать 14 – 16 градусов.
  • А днем ​​она будет 21 – 23 градуса.
  • Также предупредили о возможности падения веток и деревьев.
  • В случае, если вы станете свидетелем такого, следует обращаться по телефонам 101 или 103.
Обратите внимание! Почти на всей территории Украины 28 мая будет дождевая и облачная погода. осадков не будет только в Одесской области. Больше о погоде в этот день – по ссылке.
Автор: Олександр Марчак