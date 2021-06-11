Последние 3 суток в Киеве фиксируют более 200 новых случаев ежедневно. Только во вторник было зарегистрировано слишком много – 700 случаев.

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Если эти данные сравнивать с прошлой неделей, то следует, что количество новых больных уменьшилось вдвое. Это означает, что медицинская система справится, и пока новый жесткий карантин вводить не надо.

Цифры

По данным СНБО, в целом этой болезнью в столице заболело более 210 тысяч человек. Умерло – 5 144. В области ситуация следующая – более 126 тысяч случаев с начала пандемии, и 2 715 человек не смогли преодолеть болезнь.

Вакцинация

По состоянию на 10 июня в Киеве уже получили вакцину от коронавируса более 163 тысяч человек. В области – более 91 тысячи.

Напомним, что Украина недавно перешла в зеленую зону карантина.

Правила зеленой зоны / инфографика 24 канала