Какие заведения нарушали карантин в Киеве: фото и видео
Рейды по заведениям общественного питания и развлечений в столице продолжаются. За прошедшие сутки полицейские проверили почти 800 объектов, нашли нарушителей и наказали даже посетителей.
Источник:Полиция Киева
В течение суток 24 апреля полицейские проверили 793 объекта хозяйственной сферы. В общем обнаружили 34 факта нарушения карантина.
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Какие заведения в Киеве нарушали карантин
Во время проверки полицейские обнаружили нарушения в развлекательных заведениях. Они несмотря на красную зону в столице принимали посетителей и предоставляли свои услуги.
Среди нарушителей такие заведения:
- "Авалон",
- "Росток",
- "Редкая птица",
- ресторан "Голосеевский двор",
Все они работали несмотря на запрет и принимали гостей.
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Кого и как наказали за нарушение карантина в Киеве
Всего за сутки полицейские составили 34 протокола и 209 постановлений. При том, наказали и администрации заведений, и посетителей.
За невыполнение требований статьи 44-3 о Нарушении правил относительно карантина составили:
- на должностных лиц развлекательных заведений составили 15 протоколов,
- посетителей – 81 постановление.
Как наказали нарушителей карантина в Киеве / Инфографика Нацполиции Киева
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