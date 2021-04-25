Рейды по заведениям общественного питания и развлечений в столице продолжаются. За прошедшие сутки полицейские проверили почти 800 объектов, нашли нарушителей и наказали даже посетителей.

В течение суток 24 апреля полицейские проверили 793 объекта хозяйственной сферы. В общем обнаружили 34 факта нарушения карантина.

Кстати Карантинная вечеринка Тищенко: какой штраф отель заплатит за нарушение

Какие заведения в Киеве нарушали карантин

Во время проверки полицейские обнаружили нарушения в развлекательных заведениях. Они несмотря на красную зону в столице принимали посетителей и предоставляли свои услуги.

Среди нарушителей такие заведения:

"Авалон",

"Росток",

"Редкая птица",

ресторан "Голосеевский двор",

Все они работали несмотря на запрет и принимали гостей.



Ресторан в Киеве продолжал работу во время карантина

Нарушение карантина в заведениях Киева: смотрите оперативное видео

Кого и как наказали за нарушение карантина в Киеве

Всего за сутки полицейские составили 34 протокола и 209 постановлений. При том, наказали и администрации заведений, и посетителей.

За невыполнение требований статьи 44-3 о Нарушении правил относительно карантина составили:

на должностных лиц развлекательных заведений составили 15 протоколов,

посетителей – 81 постановление.



Как наказали нарушителей карантина в Киеве / Инфографика Нацполиции Киева

Важно! Киев и область пока остаются в красной зоне карантина, где работа заведений общественного питания разрешена только на вынос, а развлекательных – под запретом. В Минздраве предполагают, что уже на следующей неделе ограничения в Киеве можно будет снять. По крайней мере положительная динамика по преодолению волны коронавируса об этом говорит.