В Киеве продолжается обновление турникетов в метро. Сейчас современные устройства установили уже на 7 станциях.

На "Почайной" уже закончили монтажные и наладочные работы по установке новых турникетов в первом вестибюле. Станция работает в обычном режиме.

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Где в Киеве уже установили такие турникеты: список станций

"Харьковская"

"Площадь Льва Толстого"

"Сырец"

"Героев Днепра"

"Контрактовая площадь"

"Почайна"

Современные турникеты принимают все электронные способы оплаты проезда:

QR-билет

Kyiv Smart Card

Карточку киевлянина

бесконтактную банковскую карту.

Также такие новые устройства, по замыслу руководства метрополитена, будут предотвращать нарушения – "пассажирам-зайцам", которые любят перепрыгивать турникеты, отныне не удастся это сделать.