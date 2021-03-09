На каких станциях метро в Киеве появились новые турникеты: список
В метро продолжается обновление турникетов / "Киевский метрополитен"
В Киеве продолжается обновление турникетов в метро. Сейчас современные устройства установили уже на 7 станциях.
Источник:"Киевский метрополитен"
На "Почайной" уже закончили монтажные и наладочные работы по установке новых турникетов в первом вестибюле. Станция работает в обычном режиме.
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Где в Киеве уже установили такие турникеты: список станций
- "Харьковская"
- "Площадь Льва Толстого"
- "Сырец"
- "Героев Днепра"
- "Контрактовая площадь"
- "Почайна"
Современные турникеты принимают все электронные способы оплаты проезда:
- QR-билет
- Kyiv Smart Card
- Карточку киевлянина
- бесконтактную банковскую карту.
Также такие новые устройства, по замыслу руководства метрополитена, будут предотвращать нарушения – "пассажирам-зайцам", которые любят перепрыгивать турникеты, отныне не удастся это сделать.
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