Сейчас никакого улучшения погодных условий синоптики не обещают. По крайней мере 12 февраля стихия, которая обрушилась на Киев на этой неделе, только ухудшится.

Как отметили в КГГА, до конца 11 февраля на дорогах столицы будет держаться гололед. В последний рабочий день недели будет только хуже.

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По данным синоптиков, 12 февраля в Киеве будут ожидаться порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Снежные заносы на дорогах

Ветер будет сопровождаться обильными снегопадами, которые коммунальщики, судя по всему, опять не смогут убрать чисто из-за физической невозможности справиться с такой стихией.

На дорогах столицы следует ожидать сильный гололед, а также снежные заносы.

Температура воздуха 12 февраля в Киеве составит -9 ...- 11 градусов.

Как утверждают представители "Киевавтодора", последствия непогоды пытаются преодолеть 486 единиц спецтехники.

Из-за снежного коллапса профильные службы ограничили въезд в столицу для крупногабаритного транспорта. Под Киевом из-за непогоды в снежном плену оказались около 1000 фур.