Гололедица, метели и масштабные снегопады: погода в Киеве 12 февраля
Киев ожидают снегопады / КГГА
Сейчас никакого улучшения погодных условий синоптики не обещают. По крайней мере 12 февраля стихия, которая обрушилась на Киев на этой неделе, только ухудшится.
Источник:КМДА
Как отметили в КГГА, до конца 11 февраля на дорогах столицы будет держаться гололед. В последний рабочий день недели будет только хуже.
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По данным синоптиков, 12 февраля в Киеве будут ожидаться порывы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду.
Снежные заносы на дорогах
- Ветер будет сопровождаться обильными снегопадами, которые коммунальщики, судя по всему, опять не смогут убрать чисто из-за физической невозможности справиться с такой стихией.
- На дорогах столицы следует ожидать сильный гололед, а также снежные заносы.
- Температура воздуха 12 февраля в Киеве составит -9 ...- 11 градусов.
Как утверждают представители "Киевавтодора", последствия непогоды пытаются преодолеть 486 единиц спецтехники.
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