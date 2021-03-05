В Киеве на выходных 6 – 7 марта будет плюсовая температура, хотя еще в пятницу 5 марта ожидают снег. В субботу и воскресенье будет не так уж и тепло – отметка термометра не поднимется выше +3 градуса.

Ночью ожидают даже морозы в пределах от -4 до -6 градусов. Читайте также Игры с пистолетом: в Киеве молодежь устроила забавы с оружием Погода в Украине Такая неприветливая погода ожидается на всей территории Украины. В большинстве областей небо затянет тучами. Кроме того, прогнозируют обильные осадки. Правда, на юге тепло еще удержится. В регионах обещают солнце и +10...+ 16 градусов тепла. Прогноз погоды на 5 марта / Скриншот сайта Укргидрометцентра Погода в Киеве Погода в столице не слишком будет отличаться от остальных областей. В Киеве пройдет дождь и местами возможен мокрый снег. Скриншот сайта Украинского гидрометцентра