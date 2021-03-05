Какой будет погода в Киеве в первые весенние выходные: прогноз
В Киеве на выходных 6 – 7 марта будет плюсовая температура, хотя еще в пятницу 5 марта ожидают снег. В субботу и воскресенье будет не так уж и тепло – отметка термометра не поднимется выше +3 градуса.
Источник:Украинский гидрометцентр
Ночью ожидают даже морозы в пределах от -4 до -6 градусов.
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Погода в Украине
Такая неприветливая погода ожидается на всей территории Украины. В большинстве областей небо затянет тучами. Кроме того, прогнозируют обильные осадки.
Правда, на юге тепло еще удержится. В регионах обещают солнце и +10...+ 16 градусов тепла.
Прогноз погоды на 5 марта / Скриншот сайта Укргидрометцентра
Погода в Киеве
Погода в столице не слишком будет отличаться от остальных областей. В Киеве пройдет дождь и местами возможен мокрый снег.
Скриншот сайта Украинского гидрометцентра
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