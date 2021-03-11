Одну из самых любимых улиц столицы превратят в уютное и комфортное пространство во французском стиле. В то же время обновят и Контрактовую площадь.

Работы начнут уже этой весной. Проект, по которому будут реконструировать улицу, называется "Киевская гостиная", он победил в конкурсе еще в 2015 году.

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Любимое место для прогулок всех киевлян и гостей столицы планируют превратить в еще более комфортное и уютное место.

Как будет выглядеть новая улица и Контрактовая площадь

Судя по проекту, на улице не будет уже дороги, а лишь пешеходная зона. Сагайдачного соединят с Контрактовой площадью одним типом мощения – желтым кирпичом.

Посередине улицы хотят высадить краснолистные клены, убрать рекламу и дорожные знаки.

Эскиз пешеходной Контрактовой площади / Иллюстрация проекта "Киевская гостиная"

Так будет выглядеть площадь / Иллюстрация проекта "Киевская гостиная"



А так выглядит улица Сагайдачного сейчас / Фото Dogtar Ruslan, Unsplash

Если проект воплотят в жизнь, нас ждет очень красивое пространство для прогулок и отдыха.

Впрочем, это пока только эскиз. Рабочий проект до сих пор не разрабатывали.

Ранее сайт 24 канала писал, что власти просят владельцев частного бизнеса, которые ведут свою предпринимательскую деятельность на улице Петра Сагайдачного, подготовить соответствующие документы о привязке фасадов зданий.