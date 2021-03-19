В Киевской городской больнице № 4 очень напряженная ситуация. Медики устали и просят киевлян соблюдать карантин.

Когда в больницу приехал мэр Виталий Кличко, то увидел, что 6 карет скорой ждут в очереди, чтобы передать больных в инфекционное отделение. Пресс-служба мэра сняла небольшое видео о том, как работают медики в условиях пандемии.

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Сейчас в этой больнице находится 455 больных COVID-19. Врачи сообщают, что штаммы вируса стали более агрессивными и имеют отдаленные последствия, которые могут проявиться впоследствии, уже после выздоровления.

За сутки используют годовую норму кислорода

Почти 95% пациентов медучреждения нуждаются в кислородной поддержке. Только за одни сутки – 17 марта больница использовала годовую норму кислорода – 3,5 тонны.

Главный врач киевской клинической больницы № 4 Татьяна Мостепан обратилась к киевлянам и призвал соблюдать противоэпидемические меры и беречь себя и своих близких.

Сейчас в больнице очень сложная и напряженная ситуация. Больница фактически заполнена. Почти 95% пациентов подключены к кислородной поддержке и с тяжелым течением болезни. Медики уставшие и валятся с ног,

– подчеркнула Мостепан.

Как работают киевские медики в больнице №4: смотрите видео