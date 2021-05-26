Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр. Метеоролог Наталья Диденко также традиционно рассказывает о погоде.
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День Киева с дождем
Она прогнозирует, что на выходных в столице также будет дождь.
День Киева также намокнет в субботу – дожди, грозы. Однако в воскресенье появится солнце, которое подсушит воздух. 29-30 мая в столице ожидается понижение температуры воздуха до +16… +17 градусов. Оденьтесь соответственно,
– подчеркнула Диденко.
Как вести себя во время грозы дома и на улице
- Если услышали гром, зайдите в помещение, спрячьтесь в машину или найдите безопасное закрытое место (к примеру остановка, подземный переход и т.д.).
- Если вы в автомобиле, закройте окна авто, снимите или опустите антенну, остановитесь и переждите непогоду.
- Не забывайте правило 30:30. После того, как вы увидите молнию, начните считать до 30. Если услышите гром до того, как закончите считать.
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