Дожди и грозы: какой будет погода в Киеве 27 мая и в День города

В Киеве 27 мая прогнозируют грозы и легкий теплый дождик днем. В то же время температура воздуха будет 21 – 23 градуса.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр. Метеоролог Наталья Диденко также традиционно рассказывает о погоде.

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День Киева с дождем

Она прогнозирует, что на выходных в столице также будет дождь.

День Киева также намокнет в субботу – дожди, грозы. Однако в воскресенье появится солнце, которое подсушит воздух. 29-30 мая в столице ожидается понижение температуры воздуха до +16… +17 градусов. Оденьтесь соответственно,

– подчеркнула Диденко.

Как вести себя во время грозы дома и на улице

Если услышали гром, зайдите в помещение, спрячьтесь в машину или найдите безопасное закрытое место (к примеру остановка, подземный переход и т.д.).

Если вы в автомобиле, закройте окна авто, снимите или опустите антенну, остановитесь и переждите непогоду.

Не забывайте правило 30:30. После того, как вы увидите молнию, начните считать до 30. Если услышите гром до того, как закончите считать.

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