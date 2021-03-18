В Киеве с 20 марта введут локдаун, но ограничения могут быть еще жестче. Ведь такая ситуация становится похожей на ту, которая была год назад.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, власть города может принять другие решения. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевского городского совета Николай Поворозник.

Важно Как будут работать школы и садики в Киеве во время локдауна

В Киеве могут быть и другие ограничения

По его словам, никто ни от чего не застрахован.

Мы ни от чего не застрахованы. Если меры, которые введут в городе, не дадут нужного результата (уменьшения количества заболеваемости и разгрузки медицинской системы), нужно будет принимать другие решения,

– отметил Поворозник.

Он отметил, что сейчас в медицинских учреждениях занято более 70% койкомест. С такими темпами попадания больных в больницы, мест хватит максимум на неделю.

Ограничения в Киеве

Заместитель мэра столицы отметил, что в городе не будут проводить массовые мероприятия. Также прекратят работу:

заведения общественного питания;

образовательные учреждения;

торгово-развлекательные комплексы;

выставки, музеи, театры.

"Сегодня, 18 марта, в школах начались каникулы. Школьники, после окончания каникул, перейдут на дистанционную форму обучения, кроме младших классов. В то же время детские сады будут работать", – отметил Поворозник.

Напомним! В Киеве из-за сложной ситуации с коронавирусом усилили карантин. Новые ограничения будут действовать с 20 марта по 9 апреля.

Он добавил, что заведения общественного питания смогут работать, но в режиме доставки и на вынос. А транспорт будет курсировать в обычном режиме с загрузкой 50% на сидячие места и с обязательным соблюдением масочного режима.

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