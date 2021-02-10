"Началось, бл * ть": киевская кассирша отказалась говорить на украинском
В одном из супермаркетов сети Novus в Киеве произошел инцидент из-за языка обслуживания. По просьбе покупателей говорить на украинском, кассирша отказалась это делать и отреагировала бранью.
Источник:24 канал
За такое поведение кассиршу уже наказали, а со всем персоналом провели воспитательные беседы.
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Скандал в Novus: что случилось
Случилась ситуация еще 22 января в Киеве, но стало известно в целом после того, как о ней сообщили на фейсбук-странице "Рух за мову". В сообществе выложили скриншот поста пользовательница Анны Сокол. Женщина пожаловалась на кассиршу, которая не захотела обслуживать ее на украинском. Более того, та ответила: "Началось, бля * ь". Женщина отметила в посте супермаркет и захотела, чтобы руководство разобралось и приняло меры.
Пост киевлянки, которая пожаловалась на Novus / Скриншот со страницы "Рух за мову"
Это сообщение увидели работники Novus и написали лично Анне, что участников инцидента уже наказали: вынесли выговор и лишили премии. Старшую кассиршу магазина уволили, а со всем персоналом провели беседу.
24 канал пытается узнать у руководства сети магазинов Novus детали инцидента. Мы добавим их к этому материалу, как только получим.
Что делать, если вас отказываются обслуживать на украинском / Инфографика 24 канала
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