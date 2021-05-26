Повредили 4 автомобиля и устроили стрельбу: преступников задержали с помощью плана перехвата

26 мая 2021 , 06:35
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Источник:

"ДТП Киев"

В Киеве ночью 26 мая полицейским пришлось погоняться за автомобилем Kia. Водитель повредил 4 припаркованных автомобиля, а его пассажиры начали отстреливаться от правоохранителей.

Для задержания опасного автомобиля в городе объявили план-перехват. К операции привлекли 4 наряда полиции.

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Что известно об инциденте

  • В легковушке Kia находились 3 мужчин кавказской внешности.
  • Мотивы их поведения пока неизвестны.
  • Инцидент произошел около 1:30 на улице Стеценко.
  • Работниками полиции удалось остановить их и задержать.

 

Автор: Вікторія Андрєєва