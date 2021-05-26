Повредили 4 автомобиля и устроили стрельбу: преступников задержали с помощью плана перехвата

В Киеве ночью 26 мая полицейским пришлось погоняться за автомобилем Kia. Водитель повредил 4 припаркованных автомобиля, а его пассажиры начали отстреливаться от правоохранителей.
Для задержания опасного автомобиля в городе объявили план-перехват. К операции привлекли 4 наряда полиции.
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Что известно об инциденте
- В легковушке Kia находились 3 мужчин кавказской внешности.
- Мотивы их поведения пока неизвестны.
- Инцидент произошел около 1:30 на улице Стеценко.
- Работниками полиции удалось остановить их и задержать.