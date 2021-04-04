В каждом третьем заведении Киева полиция обнаружила нарушения карантина
Правоохранители проверили 490 заведений хозяйственной деятельности в Киеве. Почти в трети из них они обнаружили нарушение карантинных ограничений красной зоны.
Источник:Полиция Киева
Полицейские проверили, в частности, развлекательные заведения, кафе, рестораны и ТРЦ. В то же время они усиленно патрулируют улицы, скверы и другие места отдыха.
К теме Спекуляция спецпропусками: в Киеве подпольно продают проездные документы в локдаун
На должностных лиц 173 заведений, в которых выявлены нарушения, уже составили административные протоколы. Им грозит штраф – от 34 до 170 тысяч гривен.
Начальник полиции Киева обратился к руководителям развлекательных заведений, которые прибегают к хитрости и, несмотря на запрет, организуют закрытые вечеринки.
Все такие факты не останутся без внимания правоохранителей. Своими противоправными действиями вы подвергаете опасности не только себя, персонал, но и своих клиентов,
– подчеркнул он.
Андрей Крищенко также подчеркнул, что за такие незаконные действия в условиях карантина предусмотрена уголовная ответственность.
Карантин в Киеве: что следует знать
- В Киеве с 20 марта ввели локдаун. В столице закрыли торговые центры и развлекательные заведения, также отменили массовые мероприятия. Затем город еще и попал в красную зону.
- Накануне глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что киевских работодателей будут штрафовать за нарушение карантина в офисах.
- По состоянию на 4 апреля в Киеве подтвердили 167 210 случаев COVID-19. От осложнений болезни умерли 3 585 человек. Выздоровели 107 552 пациента.
Поделиться новостью