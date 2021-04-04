Правоохранители проверили 490 заведений хозяйственной деятельности в Киеве. Почти в трети из них они обнаружили нарушение карантинных ограничений красной зоны.

Полицейские проверили, в частности, развлекательные заведения, кафе, рестораны и ТРЦ. В то же время они усиленно патрулируют улицы, скверы и другие места отдыха.

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На должностных лиц 173 заведений, в которых выявлены нарушения, уже составили административные протоколы. Им грозит штраф – от 34 до 170 тысяч гривен.

Начальник полиции Киева обратился к руководителям развлекательных заведений, которые прибегают к хитрости и, несмотря на запрет, организуют закрытые вечеринки.

Все такие факты не останутся без внимания правоохранителей. Своими противоправными действиями вы подвергаете опасности не только себя, персонал, но и своих клиентов,

– подчеркнул он.

Андрей Крищенко также подчеркнул, что за такие незаконные действия в условиях карантина предусмотрена уголовная ответственность.

Карантин в Киеве: что следует знать