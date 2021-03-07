Государство взялось за достройку Дарницкого моста, а Укравтодор и Укрзализныця подписали соответствующий меморандум. В Киевской городской госадминистрации считают, что завершение выполнения работ на мосту до конца 2021 года выглядит призрачным.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев. Он очертил возможные сроки завершения конструкции.

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Дарницкий мост не удастся завершить до конца 2021 года

Укравтодор и Укрзализныця 3 марта подписали меморандум о завершении строительства Дарницкого железнодорожно-автомобильного моста.

Густелев рассказал, что городские власти будут поддерживать реализацию проекта в пределах своих полномочий. "Это касается вопросов выделения земли, предоставления градостроительных условий и ограничений для корректировки проекта, консультационного и экспертного сопровождения", – уточнил он.

Однако обратил внимание, что озвученные сроки завершения работ вызывают вопросы, поскольку проект 2004 года нуждается в корректировке.

Что касается заявленных темпов достройки – до конца 2021 года – это важное качество выполнения работ. Речь идет о надежности объекта и безопасности людей,

– отметил Густелев.

Ведь только коррективы проектно-сметной документации продолжаются до 6 месяцев, государственная экспертиза проекта – еще 2 месяца. Проведение тендерных процедур для определения подрядчика строительных работ – тоже 2 месяца.

Поэтому завершение выполнения работ до конца года с соблюдением всех норм и правил в КГГА считают призрачным.

Густелев напомнил, что этот крупный объект должен быть завершен вместе с достройкой Дарницкого шоссе, развязки с Днепровской набережной и Харьковским шоссе, реконструкцией проспекта Григоренко.

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