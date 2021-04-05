В Киеве с 5 апреля общественным транспортом можно пользоваться только при наличии специального пропуска. В Киевской городской администрации возмущены, ведь несмотря на жесткие ограничения, многие пытались доехать на работу.

Хотя власти подчеркивали, что рабочие должны перейти на дистанционную форму работы. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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У меня такое впечатление, что мы играемся в кошки-мышки. Здесь вводятся спецпропуска, а мы все делаем для того, чтобы поехать на работу,

– эмоционально прокомментировал он.

По его словам, жесткие ограничения в столице делаются прежде всего для того, чтобы ограничить количество госпитализированных людей с тяжелой формой коронавируса.

"Сегодня в больницах находятся около 5 тысяч тяжелобольных, которым нужно оказать своевременную помощь", – отметил заместитель главы КГГА.

В больницах – одна история, а в городе – другая, – Поворозник

По мнению Николая Поворозника, в больницах Киева пока одна история, а в самой столице – совсем другая. Ведь горожане должны добираться на работу.

У меня вопрос к руководителям этих предприятий – они разве не отвечают за жизнь и здоровье людей, когда заставляют их ехать на работу? Делаются жесткие ограничения – и все должны быть на работе. У меня нет слов,

– подчеркнул он.

Также он рассказал, что будет контролировать соблюдение жестких ограничений в Киеве:

муниципальная варта;

полиция;

Укртрансбезпека.

Справка. Усиленный карантин в Киеве начал действовать с 5 апреля. Жесткие ограничения будут действовать до 16 апреля.

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