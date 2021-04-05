Играем в кошки-мышки, – в КГГА эмоционально отреагировали на ситуацию на дорогах Киева
В Киеве с 5 апреля общественным транспортом можно пользоваться только при наличии специального пропуска. В Киевской городской администрации возмущены, ведь несмотря на жесткие ограничения, многие пытались доехать на работу.
Источник:24 канал
Хотя власти подчеркивали, что рабочие должны перейти на дистанционную форму работы. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
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У меня такое впечатление, что мы играемся в кошки-мышки. Здесь вводятся спецпропуска, а мы все делаем для того, чтобы поехать на работу,
– эмоционально прокомментировал он.
По его словам, жесткие ограничения в столице делаются прежде всего для того, чтобы ограничить количество госпитализированных людей с тяжелой формой коронавируса.
"Сегодня в больницах находятся около 5 тысяч тяжелобольных, которым нужно оказать своевременную помощь", – отметил заместитель главы КГГА.
В больницах – одна история, а в городе – другая, – Поворозник
По мнению Николая Поворозника, в больницах Киева пока одна история, а в самой столице – совсем другая. Ведь горожане должны добираться на работу.
У меня вопрос к руководителям этих предприятий – они разве не отвечают за жизнь и здоровье людей, когда заставляют их ехать на работу? Делаются жесткие ограничения – и все должны быть на работе. У меня нет слов,
– подчеркнул он.
Также он рассказал, что будет контролировать соблюдение жестких ограничений в Киеве:
- муниципальная варта;
- полиция;
- Укртрансбезпека.
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