Согласно распоряжению КГГА, мэр столицы Виталий Кличко подписал 26 июня, электронный билет во всех видах общественного транспорта должен заработать до 1 января 2023 года.

Смотрите также На Воскресенке в Киеве маршрутка на полном ходу влетела в столб, есть пострадавшие: фото

С чем связана отсрочка введения е-билета в столице, в документе не объясняют.

Еще полтора года – только в метро и транспорте "Киевпастранса"

Поскольку электронный билет до 2023 года не будет работать в столичном транспорте частных перевозчиков, киевляне смогут им пользоваться лишь в:

метрополитене;

трамваях;

троллейбусах;

автобусах.

В планах мэрии – сделать возможность оплачивать проезд с помощью "Карточки киевлянина" и электронного билета. Или же пользоваться транспортом по наличию студенческого или ученического билета, а также документов, которые предоставляют право на льготный проезд.

Кроме того, в КГГА решили отложить до конца 2022 года исследовательскую эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда. Этот этап должны были завершить еще до 30 октября 2019.