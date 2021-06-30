КГГА надолго отложила запуск е-билета в маршрутках

Представители местных властей Киева планировали ввести систему электронных билетов в маршрутных такси до середины 2021 года. Вместо этого чиновники решили отсрочить реализацию проекта.

Согласно распоряжению КГГА, мэр столицы Виталий Кличко подписал 26 июня, электронный билет во всех видах общественного транспорта должен заработать до 1 января 2023 года.

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С чем связана отсрочка введения е-билета в столице, в документе не объясняют.

Еще полтора года – только в метро и транспорте "Киевпастранса"

Поскольку электронный билет до 2023 года не будет работать в столичном транспорте частных перевозчиков, киевляне смогут им пользоваться лишь в:

метрополитене;

трамваях;

троллейбусах;

автобусах.

В планах мэрии – сделать возможность оплачивать проезд с помощью "Карточки киевлянина" и электронного билета. Или же пользоваться транспортом по наличию студенческого или ученического билета, а также документов, которые предоставляют право на льготный проезд.

Кроме того, в КГГА решили отложить до конца 2022 года исследовательскую эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда. Этот этап должны были завершить еще до 30 октября 2019.