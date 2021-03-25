В КГГА заявили, что в огромных очередях на остановках автотранспорта в Киеве, которые наблюдаются во время локдауна, виновны работодатели. Мол, нужно работников в настоящее время переводить на удаленную работу.

По мнению заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника так должны сделать все некритичные предприятия. Впрочем, он не уточнил какие именно отрасли к этому понятию можно отнести.

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Во всем виноваты нарушители карантина

Поворозник считает, что если бы все работодатели придерживались карантина, то и таких очередей на остановках автотранспорта не было.

Таких очередей не может не быть, если не выполняется карантин в городе в целом. Я говорю о том, что все работники некритических предприятий должны быть переведены на дистанционную форму работы. Пока этого сделано не будет – такие очереди будут наблюдаться,

– сказал чиновник.



Николай Поворозник / Фото Kyiv Public Health Center

Также он добавил, что как только предприятия перейдут на дистанционную форму работы, это снизит случаи заражения в транспорте и изменит экономическую ситуацию в городе в целом. В противном случае заболеваемость будет увеличиваться.

Тогда, к сожалению, придется принимать решение о полном закрытии города, в том числе и общественного транспорта,

– отметил Поворозник.

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