В КГГА нашли виновных в больших очередях на остановках
В КГГА заявили, что в огромных очередях на остановках автотранспорта в Киеве, которые наблюдаются во время локдауна, виновны работодатели. Мол, нужно работников в настоящее время переводить на удаленную работу.
Источник:"Радио Свобода"
По мнению заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника так должны сделать все некритичные предприятия. Впрочем, он не уточнил какие именно отрасли к этому понятию можно отнести.
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Во всем виноваты нарушители карантина
Поворозник считает, что если бы все работодатели придерживались карантина, то и таких очередей на остановках автотранспорта не было.
Таких очередей не может не быть, если не выполняется карантин в городе в целом. Я говорю о том, что все работники некритических предприятий должны быть переведены на дистанционную форму работы. Пока этого сделано не будет – такие очереди будут наблюдаться,
– сказал чиновник.
Николай Поворозник / Фото Kyiv Public Health Center
Также он добавил, что как только предприятия перейдут на дистанционную форму работы, это снизит случаи заражения в транспорте и изменит экономическую ситуацию в городе в целом. В противном случае заболеваемость будет увеличиваться.
Тогда, к сожалению, придется принимать решение о полном закрытии города, в том числе и общественного транспорта,
– отметил Поворозник.
Предыстория:
- В Киеве с 20 марта местные власти ввели локдаун.
- Позже в КГГА заявили, что это решение фактически утратило силу, поскольку правительство с 23 марта перевело столицу в "красную" зону карантина, введя те же ограничения.
- Во время локдауна в Киеве разрешили работать общественному транспорту при условии соблюдения ограничений – в салонах автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток должны быть свободны 50% посадочных мест чтобы пассажиры могли держать дистанцию.
- Из-за таких ограничений в часы пик в столице образуются огромные очереди на маршрутки и другие виды общественного транспорта. Чтобы добраться домой люди вынуждены стоять в них, не соблюдая дистанцию.
- Маршрутчики попросили КГГА запретить на время локдауна их движение, ведь возить по 11 пассажиров они не могут – экономически не выгодно.
- Кличко назвал такую просьбу манипуляцией, а его заместитель Николай Поворозник подчеркнул, что частные перевозчики по своему усмотрению должны принимать решение о том, выходить им на маршрут или нет.
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