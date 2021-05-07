Согласно распоряжению КГГА, в поминальные дни к кладбищам пассажиров будут перевозить только с соблюдением карантинных ограничений. Для того, чтобы избежать скопления людей, работники Департамента транспортной инфраструктуры должны обеспечить дежурство на остановках.

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Они организовывать перевозки в зависимости от пассажиропотока. Кроме того, на поминальные дни в Киеве запретят парковать машины на некоторых улицах.

Какие изменения внесут в организацию дорожного движения в поминальные дни

Безопасность дорожного движения возле кладбищ будут обеспечивать полицейские.

9 мая в Киеве запретят:

парковка на улице Электротетехничний;

заезд автомобилей на улицу Крайнюю;

проезд транспортных средств по улице Кубанской Украины (от улицы Киото до улицы Николая Матеюка)

проезд по улице Мурманской (от Броварского проспекта до улицы Киото).

Какие маршруты будут возить киевлян к кладбищам в поминальные дни

Ко всем 26 кладбищам столицы будут ездить автобусы и троллейбусы, которые принадлежат Киеву. Полный перечень маршрутов, которые будут перевозить пассажиров до кладбищ можно посмотреть по ссылке.