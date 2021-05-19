Чиновники говорят, что появление правоохранителей из Государственного бюро расследований в помещении ведомства было "прямым вмешательством в деятельность государственного регистратора".
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По данным КГГА, следователи объяснили обыски якобы злоупотреблением должностными лицами во время регистрации права собственности на недострой.
Обычно вызывают для дачи объяснений
В городской администрации говорят, что всю свою работу выполняли без каких-либо нарушений.
Владелец здания якобы предоставил в ЦПАУ соответствующее заявление и все необходимые для регистрации документы:
- декларацию о начале строительных работ;
- государственный акт на право собственности на земельный участок;
- технический паспорт на объект.
В Департаменте говорят, что правоохранители довольно часто интересуются их деятельностью, однако обычно все заканчивается на вызове госрегистратора и предоставлением им объяснений с документами.
Нынешние действия Государственного бюро расследований – открытие уголовного производства и обыски – прямое вмешательство в деятельность государственного регистратора. Мы расцениваем обыски как попытку использования их в политической борьбе для давления на городскую власть, которое в последнее время носит системный характер,
– подчеркнули в КГГА.