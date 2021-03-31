В Киеве будут действовать ограничения по транспорту пока столица будет находиться в красной зоне. В то же время карантинные мероприятия могут усилить.

Соответствующие действия властей Киева направлены на разгрузку медицинской системы города в частности. Об этом рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

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"Мы должны выйти из красной зоны, другого варианта нет. Нужно освободить хотя бы 40% коек в больницах для того, чтобы начинать говорить о возможности перехода в оранжевую зону. Тогда будут сняты ограничения, в том числе и по транспорту", – пояснил Поворозник.

Он добавил, что пока нет никаких оснований говорить о смягчении карантинных ограничений.

Не может быть смягчений, может быть усиление карантинных ограничений,

– добавил первый заместитель председателя КГГА.

Как будут выдавать спецпропуски в транспорт

Николай Поворозник сообщил, что 1 апреля в Киеве должно состояться заседание чрезвычайной комиссии, после чего оформят все документальные ограничения и выдадут порядок и правила получения пропусков, чтобы пользоваться транспортом.

Он будет работать в режиме спецперевозок, поэтому пропуска смогут получить только работники критической инфраструктуры. По словам Поворозника, это касается работников:

медицинской системы;

социального обеспечения;

транспорта;

жилищно-коммунальной инфраструктуры;

продуктовых магазинов и аптек.

Также речь пойдет о правоохранителях и военных, в том числе, добавил заместитель председателя КГГА.

"Мы вывесим порядок, сделаем несколько пунктов выдачи, думаю нам будет пятницы – воскресенья (2 – 4 апреля – 24 канал) достаточно, чтобы тех людей, которые должны утром в понедельник выйти на работу, обеспечить спецпропускам", – отметил Николай Поворозник.

Первый заместитель председателя КГГА об ограничениях по транспорту: смотрите видео

Карантинные ограничения в Киеве: коротко