В КГГА объяснили, когда могут пересмотреть ограничения по транспорту
В Киеве будут действовать ограничения по транспорту пока столица будет находиться в красной зоне. В то же время карантинные мероприятия могут усилить.
Источник:24 канал
Соответствующие действия властей Киева направлены на разгрузку медицинской системы города в частности. Об этом рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
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"Мы должны выйти из красной зоны, другого варианта нет. Нужно освободить хотя бы 40% коек в больницах для того, чтобы начинать говорить о возможности перехода в оранжевую зону. Тогда будут сняты ограничения, в том числе и по транспорту", – пояснил Поворозник.
Он добавил, что пока нет никаких оснований говорить о смягчении карантинных ограничений.
Не может быть смягчений, может быть усиление карантинных ограничений,
– добавил первый заместитель председателя КГГА.
Как будут выдавать спецпропуски в транспорт
Николай Поворозник сообщил, что 1 апреля в Киеве должно состояться заседание чрезвычайной комиссии, после чего оформят все документальные ограничения и выдадут порядок и правила получения пропусков, чтобы пользоваться транспортом.
Он будет работать в режиме спецперевозок, поэтому пропуска смогут получить только работники критической инфраструктуры. По словам Поворозника, это касается работников:
- медицинской системы;
- социального обеспечения;
- транспорта;
- жилищно-коммунальной инфраструктуры;
- продуктовых магазинов и аптек.
Также речь пойдет о правоохранителях и военных, в том числе, добавил заместитель председателя КГГА.
"Мы вывесим порядок, сделаем несколько пунктов выдачи, думаю нам будет пятницы – воскресенья (2 – 4 апреля – 24 канал) достаточно, чтобы тех людей, которые должны утром в понедельник выйти на работу, обеспечить спецпропускам", – отметил Николай Поворозник.
Первый заместитель председателя КГГА об ограничениях по транспорту: смотрите видео
Карантинные ограничения в Киеве: коротко
- Из-за стремительного увеличения новых больных коронавирусом в Киеве с 20 марта ввели локдаун.
- 31 марта в столице локдаун усилили, в частности запретили работу детских садов, а общественный транспорт переведут в режим специальных перевозок с 5 апреля.
- Соответствующие ограничения будут действовать до 16 апреля, в дальнейшем местные власти будут решать или отменить локдаун, или продлить его.
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