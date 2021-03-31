Представители местной власти столицы определились с перечнем граждан, которые смогут ездить общественным транспортом. С 5 апреля в метро и наземный транспорт будут пускать только тех, кто имеет спецпропуск.

Пропуски для проезда КГГА будет выдавать только работникам критической инфраструктуры столицы. Об этом рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

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По его словам, столичные власти решили, что полностью останавливать работу общественного транспорта не надо, поскольку тогда жизнедеятельность города окажется под угрозой.

Кто из киевлян сможет пользоваться общественным транспортом

Заместитель мэра утверждает, что механизм получения спецпропусков в КГГА обнародуют 1 апреля.

Право на проезд в метро и наземном транспорте в Киеве во время локдауна будут иметь:

работники государственных структур;

медики;

представители сферы социального обеспечения;

работники жилищно-коммунальной инфраструктуры;

сотрудники частных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Согласно решению КГГА, с 5 по 16 апреля в Киеве остановят работу детских садов и школ. При этом всех руководителей предприятий, учреждений и заведений представители власти просят перевести сотрудников на удаленную работу.

Смягчение карантина возможно

По словам Поворозника, в КГГА могут до 16 апреля решить ослабить противоэпидемические ограничения, но это возможно только в случае, если Киев выйдет из красной зоны.