Приложение городских сервисов "Киев цифровой", который запустили 5 декабря, заменил Kyiv Smart City. В КГГА это называют шагом в развитии электронных сервисов столицы.

Приложение уже можно бесплатно загрузить на смартфонах с Android и на iPhone. Оно соединило концепцию Kyiv Smart City и главные городские электронные сервисы, сообщили в пресс-службе КГГА.

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Впрочем, неиспользованные QR-билеты с Kyiv Smart City автоматически в "Киев цифровой" не переходят. Для этого надо обращаться в службу поддержки.

Какие преимущества приложения "Киев цифровой"

Новое приложение позволяет автоматически подтянуть информацию об автомобилях с Kyiv Smart City и загружать данные платежных карт. Для этого нужно указывать в приложении такой же номер телефона, как и в кошельке Masterpass.

С помощью "Киева цифрового" можно:

пополнять со смартфона транспортную карту;

покупать электронные билеты;

оплачивать услуги парковки;

вернуть машину, которая была эвакуирована;

получать уведомления об услугах в сфере ЖКХ.

Также, в случае предоставления пользователем адреса проживания, в приложении будут извещать о начале и конце плановых или аварийно-восстановительных работ в доме.