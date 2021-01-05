Теперь официально: в КГГА объяснили, зачем заменили Kyiv Smart City
Приложение городских сервисов "Киев цифровой", который запустили 5 декабря, заменил Kyiv Smart City. В КГГА это называют шагом в развитии электронных сервисов столицы.
Приложение уже можно бесплатно загрузить на смартфонах с Android и на iPhone. Оно соединило концепцию Kyiv Smart City и главные городские электронные сервисы, сообщили в пресс-службе КГГА.
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Впрочем, неиспользованные QR-билеты с Kyiv Smart City автоматически в "Киев цифровой" не переходят. Для этого надо обращаться в службу поддержки.
Какие преимущества приложения "Киев цифровой"
Новое приложение позволяет автоматически подтянуть информацию об автомобилях с Kyiv Smart City и загружать данные платежных карт. Для этого нужно указывать в приложении такой же номер телефона, как и в кошельке Masterpass.
С помощью "Киева цифрового" можно:
- пополнять со смартфона транспортную карту;
- покупать электронные билеты;
- оплачивать услуги парковки;
- вернуть машину, которая была эвакуирована;
- получать уведомления об услугах в сфере ЖКХ.
Также, в случае предоставления пользователем адреса проживания, в приложении будут извещать о начале и конце плановых или аварийно-восстановительных работ в доме.
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